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eFootball 30.09.2021
Симулятор, Спорт, Футбол, Условно-бесплатная
6.1 277 оценок

eFootball возвращается в эпоху PlayStation 1: ретро-режим в честь 30-летия KONAMI

butcher69 butcher69

Разработчики eFootball из KONAMI решили отпраздновать 30-летие легендарной футбольной франшизы, начавшейся с Winning Eleven (PES) 21 июля 1995 года, необычным способом. В честь юбилея в игре появился ретро-режим, где графика намеренно стилизована под эпоху PlayStation 1.

В этом режиме модели игроков приобретают характерный «гладкий» и упрощённый вид, словно возвращая фанатов в 90-е. Такой шаг стал забавным контрастом на фоне современных футбольных симуляторов, в том числе конкурента EA Sports FC.

Кроме ностальгического визуала, разработчики подготовили специальные бонусы для тех, кто зайдёт в игру в период празднования — отличный повод вспомнить классические времена футбольных игр от KONAMI.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Выглядит как насмешка над великой серией, которую они сами похоронили ради мобильной игрульки

3
TerryTrix

Что они блин сделали?! Где лица?! Что это за уродство!

На секунду напомню Konami, что такое графика PS1 ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА!

3
211186

Ну такой грвфений и был в 1995 какбэ

2
jax baron

чем играть в это, лучше поиграть вот в это https://store.steampowered.com/app/2799860/INAZUMA_ELEVEN_Victory_Road/ и причём тоже от известной японской студии.

1
211186

В пес еще кто-то играет? Он умер еще в 2020 году, а до 2020 я только в пес и играл, а не в фифу

1