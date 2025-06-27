eFootball возвращается в эпоху PlayStation 1: ретро-режим в честь 30-летия KONAMI

Разработчики eFootball из KONAMI решили отпраздновать 30-летие легендарной футбольной франшизы, начавшейся с Winning Eleven (PES) 21 июля 1995 года, необычным способом. В честь юбилея в игре появился ретро-режим, где графика намеренно стилизована под эпоху PlayStation 1.
В этом режиме модели игроков приобретают характерный «гладкий» и упрощённый вид, словно возвращая фанатов в 90-е. Такой шаг стал забавным контрастом на фоне современных футбольных симуляторов, в том числе конкурента EA Sports FC.
Кроме ностальгического визуала, разработчики подготовили специальные бонусы для тех, кто зайдёт в игру в период празднования — отличный повод вспомнить классические времена футбольных игр от KONAMI.
Выглядит как насмешка над великой серией, которую они сами похоронили ради мобильной игрульки
Что они блин сделали?! Где лица?! Что это за уродство!
На секунду напомню Konami, что такое графика PS1 ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА!
Ну такой грвфений и был в 1995 какбэ
чем играть в это, лучше поиграть вот в это https://store.steampowered.com/app/2799860/INAZUMA_ELEVEN_Victory_Road/ и причём тоже от известной японской студии.
В пес еще кто-то играет? Он умер еще в 2020 году, а до 2020 я только в пес и играл, а не в фифу