eFootball возвращается в эпоху PlayStation 1: ретро-режим в честь 30-летия KONAMI

Разработчики eFootball из KONAMI решили отпраздновать 30-летие легендарной футбольной франшизы, начавшейся с Winning Eleven (PES) 21 июля 1995 года, необычным способом. В честь юбилея в игре появился ретро-режим, где графика намеренно стилизована под эпоху PlayStation 1.

В этом режиме модели игроков приобретают характерный «гладкий» и упрощённый вид, словно возвращая фанатов в 90-е. Такой шаг стал забавным контрастом на фоне современных футбольных симуляторов, в том числе конкурента EA Sports FC.

Кроме ностальгического визуала, разработчики подготовили специальные бонусы для тех, кто зайдёт в игру в период празднования — отличный повод вспомнить классические времена футбольных игр от KONAMI.