Konami объявляет о рекордно высоком доходе, но прибыль падает, eFootball 2023 преодолел отметку в 600 миллионов загрузок ©

Сегодня Konami объявила финансовые результаты за полный финансовый год с апреля 2022 по март 2023.



Общий доход составил 314 321 млн. иен, увеличившись на 4,9% по сравнению с прошлым годом, а прибыль от бизнеса составила 56 611 млн. иен, снизившись на 29,5% по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что в официальной документации доход определен как "рекордно высокий" в основном благодаря восстановлению бизнеса Gaming & Systems после спада, вызванного пандемией и слабой иеной. Следует помнить, что, несмотря на название, бизнес Gaming & Systems связан с пачинко, пачислотом и другими игровыми автоматами.

С другой стороны, расходы на разработку и продвижение продукции, а также цены на энергоносители негативно повлияли на прибыль в этом финансовом году.



Если рассматривать бизнес цифровых развлечений, который включает в себя видеоигры и Yu-Gi-Oh! TGC, то доход составил 213 432 млн. иен (снижение на 0,7% по сравнению с прошлым годом), а прибыль от бизнеса - 53 009 млн. иен (снижение на 30,6% по сравнению с прошлым годом).

Игра Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection показала "высокие результаты", особенно в Европе и Америке. Кроме того, eFootball 2023 преодолел отметку в 600 миллионов загрузок.



Говоря о прогнозах на текущий финансовый год, Konami ожидает, что доход составит 328 000 миллионов иен, а деловая прибыль - 63 000 миллионов, что выше, чем в прошлом году. Для подразделения Digital Entertainment ожидается доход в размере 216 000 миллионов иен и прибыль от основной деятельности в размере 55 500 миллионов иен. Оба показателя, если они будут достигнуты, ознаменуют улучшение по сравнению с прошлым годом.