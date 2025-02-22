Смотришь рекламу - получаешь награду: Konami готовится внедрить персонализированную рекламу в eFootball 2025

Похоже, Konami собирается внедрить рекламу в мобильную версию eFootball 2025. В файлах игры нашли намёки на систему, которая будет давать игрокам внутриигровые награды за просмотр рекламных роликов. Как водится, реклама будет подбираться с учётом страны, которую выбрал пользователь.
Кстати, ещё в 2022 году Konami оформила патент на подобную технологию. Тогда компания описывала систему, которая может показывать рекламу, опираясь на данные о пользователе — его пол, возраст, увлечения и даже наличие домашних животных. Вот только в патенте речь шла о бейсбольном симуляторе, но, видать, решили попробовать с футболом. Да и недавно добавленная возможность менять регион, скорее всего, как раз связана с этими планами. Ведь разным странам нужно показывать разную рекламу — тут всё логично.
И некоторые игроки уже пишут, что после обновления v4.3.0 стали получать какие-то награды за просмотр рекламы, хотя официально это никто не подтвердил. Вероятно, полномасштабный запуск этой системы Konami приберегла на потом — если вообще решит её внедрять.
Konami что не выпустит, все равно сайлент хилл получается ) Игра легенда )
А помните недавнее заявление стим что в играх не будет внутриигровой рекламы?
Этой игры это касается и её удалят из стима? Или шо то другое тут
Это мобильная шляпа.Её и нет в Steam.
Какой вы невнимательный...
А у меня сдвг, бич молодого поколения.
Если видео, то моё удержание не больше 3 секунд. А любая статья - читаю только название поста.
У тебя разжижение мозжичка. СДВГ не даёт такой хрень которую ты пишешь
Ну конечно там совокупность характеризующих состояний и однозначно сказать по одному сообщению нельзя.
Но при этом доказывать что-либо мне смысла нет. Я знаю что за моей спиной психушка, рехаб и годы походов к психологу, психиатру и реаниматологу.
Сдвг мне не ставили официально, это правда. Да и себе диагноз ставить просто смешно, но удержать внимание я не в состоянии на чем то дольше мгновения.