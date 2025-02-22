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eFootball 30.09.2021
Симулятор, Спорт, Футбол, Условно-бесплатная
5.8 242 оценки

Смотришь рекламу - получаешь награду: Konami готовится внедрить персонализированную рекламу в eFootball 2025

Lunersun
Новости

Похоже, Konami собирается внедрить рекламу в мобильную версию eFootball 2025. В файлах игры нашли намёки на систему, которая будет давать игрокам внутриигровые награды за просмотр рекламных роликов. Как водится, реклама будет подбираться с учётом страны, которую выбрал пользователь.

Кстати, ещё в 2022 году Konami оформила патент на подобную технологию. Тогда компания описывала систему, которая может показывать рекламу, опираясь на данные о пользователе — его пол, возраст, увлечения и даже наличие домашних животных. Вот только в патенте речь шла о бейсбольном симуляторе, но, видать, решили попробовать с футболом. Да и недавно добавленная возможность менять регион, скорее всего, как раз связана с этими планами. Ведь разным странам нужно показывать разную рекламу — тут всё логично.

И некоторые игроки уже пишут, что после обновления v4.3.0 стали получать какие-то награды за просмотр рекламы, хотя официально это никто не подтвердил. Вероятно, полномасштабный запуск этой системы Konami приберегла на потом — если вообще решит её внедрять.

-10
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MNM 1985

Konami что не выпустит, все равно сайлент хилл получается ) Игра легенда )

0
вупсич пупсич

А помните недавнее заявление стим что в играх не будет внутриигровой рекламы?
Этой игры это касается и её удалят из стима? Или шо то другое тут

-3
UppityIov

Это мобильная шляпа.Её и нет в Steam.

3
Wersus Pro
Похоже, Konami собирается внедрить рекламу в мобильную версию eFootball 2025.

Какой вы невнимательный...

2
вупсич пупсич Wersus Pro

А у меня сдвг, бич молодого поколения.

Если видео, то моё удержание не больше 3 секунд. А любая статья - читаю только название поста.

-6
sapov вупсич пупсич

У тебя разжижение мозжичка. СДВГ не даёт такой хрень которую ты пишешь

2
вупсич пупсич sapov

Ну конечно там совокупность характеризующих состояний и однозначно сказать по одному сообщению нельзя.

Но при этом доказывать что-либо мне смысла нет. Я знаю что за моей спиной психушка, рехаб и годы походов к психологу, психиатру и реаниматологу.

Сдвг мне не ставили официально, это правда. Да и себе диагноз ставить просто смешно, но удержать внимание я не в состоянии на чем то дольше мгновения.

-2