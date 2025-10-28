voices38 взломал защиту Denuvo в eFootball PES 2020

voices38 продолжает заниматься взломом старых игр с защитой Denuvo - в этот раз он сообщил о взломе футбольного симулятора eFootball PES 2020 от компании Konami.
eFootball PES 2020 оставалась невзломанной с 2019 года. Примечательно, что игра уже недоступна для покупки в цифровых магазинах, поэтому взлом является довольно важным с точки зрения сохранения доступа к игре в будущем.
По словам voices38, взломать Denuvo в данной игре было значительно труднее, чем в предыдущих проектах - тем не менее, ему это удалось. Это уже четвёртая взломанная игра с Denuvo от voices38.
Dead space две недели через демку полностью проходился,многие успели.
Он не может. Все его взломы это древние версии денувы, а не новые.
