voices38 взломал защиту Denuvo в eFootball PES 2020

voices38 продолжает заниматься взломом старых игр с защитой Denuvo - в этот раз он сообщил о взломе футбольного симулятора eFootball PES 2020 от компании Konami.

eFootball PES 2020 оставалась невзломанной с 2019 года. Примечательно, что игра уже недоступна для покупки в цифровых магазинах, поэтому взлом является довольно важным с точки зрения сохранения доступа к игре в будущем.

По словам voices38, взломать Denuvo в данной игре было значительно труднее, чем в предыдущих проектах - тем не менее, ему это удалось. Это уже четвёртая взломанная игра с Denuvo от voices38.