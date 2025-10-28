ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
eFootball PES 2020 10.09.2019
Симулятор, Спорт, Футбол
7.5 130 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в eFootball PES 2020

AceTheKing AceTheKing

voices38 продолжает заниматься взломом старых игр с защитой Denuvo - в этот раз он сообщил о взломе футбольного симулятора eFootball PES 2020 от компании Konami.

eFootball PES 2020 оставалась невзломанной с 2019 года. Примечательно, что игра уже недоступна для покупки в цифровых магазинах, поэтому взлом является довольно важным с точки зрения сохранения доступа к игре в будущем.

По словам voices38, взломать Denuvo в данной игре было значительно труднее, чем в предыдущих проектах - тем не менее, ему это удалось. Это уже четвёртая взломанная игра с Denuvo от voices38.

30
53
Комментарии:  53
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Опять какое-то гoвно сломал

22
JustA_NiceGuy

Без гoвна и учёба не та. (я про то, что набивать руку надо на чём-то)

9
polbzovatelb 100500

Тренируется чел, видимо. Однако, лично я не знаю игр с денувой, которые для меня не г...но. Поэтому пох чё он там взломал.

2
R01Adil

Пусть попробуют взломать :

Dead space

Fc26

Mafia и т.п

14
ZAUSA

"И маю любимаю ыхру!!!!!"

8
samosan

Dead space две недели через демку полностью проходился,многие успели.

4
erkins007

Он не может. Все его взломы это древние версии денувы, а не новые.

1
Aleksey Aleshka

Без комментариев

8
StarfieJId

Так ты ж его написал)

8
SkyraX

это как дpoчить на несколько страшненьких, чтоб потом мощно подpoчить на симатишную, но потом ни сил ни энергии нет на симпатишную

8
FumblingLysanias

Это называется - "набить руку"!

2
Леший3

кто то на страшненьких дрочит? 😮

ViksOne

Хз, я все игры не взломанные которые хотел пройти, купил офку и делов. Не успел ещё бороду 4 пройти

7
Енот Херсонский

Очень нужная и долгожданная игра))

7
Ильич Ильич

Ого я ещё от прошлой его взломанной игры не отошёл, а тут уже новая , вот это да!

7
Семафор

Молодец как соленный огурец. Мож поковыряешь покошернее, плиз.

5
-zotik-

Наконец то)))

5
Legend_of_the_Hero

Один крутой подгон за другим))))

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ