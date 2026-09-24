eFootball Kick-off! получила крупное обновление на Switch 2 - в игре появился режим "Лиги"

Konami выпустила крупное бесплатное обновление для eFootball Kick-off! на Nintendo Switch 2. Главным нововведением стал режим «Лиги», который позволяет выбрать клуб из 25 международных чемпионатов и провести полноценный сезон в борьбе за титул.

Соревноваться можно как в одиночку, так и в кооперативе с участием до четырёх игроков. В последнем случае все участники управляют одной командой и вместе пытаются подняться на вершину турнирной таблицы. По ходу сезона можно следить за результатами клуба, а также бороться за индивидуальные достижения — например, звание лучшего бомбардира или ассистента чемпионата.

Обновление расширило и режим World Tour. В него добавили 13 новых легенд мирового футбола, среди которых Фернандо Торрес, Кейсуке Хонда и Жерар Пике. Новых игроков можно получать за прохождение турниров и заработанные монеты, постепенно усиливая состав команды.

Konami также переработала ряд основных механик. Вратари стали более реактивными, а их новые анимации должны сделать борьбу в штрафной более динамичной. Разработчики пересмотрели уровни сложности ИИ, связав их прогрессию с зарегистрированными показателями побед.

Изменения затронули и управление. Пасы теперь точнее направляются к выбранным партнёрам благодаря более согласованной работе стика и силы передачи. В обороне игроки реже оставляют соперников без прикрытия, а движения и управление в целом были дополнительно настроены для более плавного игрового процесса.

Таким образом, обновление 1.20 заметно расширяет eFootball Kick-off! именно за счёт долгосрочного контента: новый режим «Лиги» превращает отдельные матчи в полноценные сезонные соревнования, а кооператив на четырёх игроков даёт дополнительный вариант совместного прохождения на Switch 2.