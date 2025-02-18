Авторы необычного симулятора яйца Egging On объявили о скором старте тестирования

Польская студия Egobounds совместно с издательством Alibi Games объявила о скором запуске бета-тестирования Egging On — необычного приключенческого симулятора. Точная дата старта пока не раскрыта, но тестирование должно начаться до конца февраля. Записаться можно через Steam или Discord, где участникам гарантируют доступ.

В Egging On игрок возьмёт под контроль обычное куриное яйцо, которое отправляется в путешествие, полное испытаний, где любая ошибка может привести к фатальной трещине.

Главный вызов — освоить механику движения яйца, научиться балансировать и выполнять трюки, избегая повреждений.