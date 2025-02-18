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Egging On 2025 г.
Инди, Платформер, От третьего лица
3 2 оценки

Авторы необычного симулятора яйца Egging On объявили о скором старте тестирования

butcher69
Новости

Польская студия Egobounds совместно с издательством Alibi Games объявила о скором запуске бета-тестирования Egging On — необычного приключенческого симулятора. Точная дата старта пока не раскрыта, но тестирование должно начаться до конца февраля. Записаться можно через Steam или Discord, где участникам гарантируют доступ.

В Egging On игрок возьмёт под контроль обычное куриное яйцо, которое отправляется в путешествие, полное испытаний, где любая ошибка может привести к фатальной трещине.

Главный вызов — освоить механику движения яйца, научиться балансировать и выполнять трюки, избегая повреждений.

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Комментарии: 2
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Пользователь ВКонтакте

Тьфу, я уж подумал, что сделали ремейк «Ну, погоди» с Электроники😂. // Артём Скворцов

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ka27

Или Fantastic dizzy

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