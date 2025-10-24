Помимо ПК, необычный физический платформер про яйцо Egging On выйдет и на консолях

Издатели Alibi Games и IndieArk вместе с разработчиком Egobounds анонсировали расширение платформ для физического платформера Egging On. Игра, ранее заявленная для ПК через Steam, теперь также выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, а версия для ПК станет доступна и через Microsoft Store. Точная дата релиза пока не объявлена, но фанаты жанра уже могут готовиться к необычному испытанию.

В Egging On игроки управляют… яйцом. Да, именно так: хрупкая скорлупа и скользкий желток становятся вашим единственным «вооружением» в опасном путешествии к небесам. Задача — преодолеть множество тщательно проработанных уровней, включая курятник, фермерский магазин и фабрику, используя физику яйца для прыжков, перекатов и лазаний. Каждый шаг требует точности: промах может стоить «жизненной жидкости» и отправить вас обратно на старт.

Ключевая особенность игры — мастерство управления физикой яйца. Синхронизация прыжков и перекатов, балансировка на краю платформы и осторожное взаимодействие с окружающей средой делают каждое прохождение уникальным. Помимо вызова, разработчики предлагают творческое самовыражение: игроки могут открывать декоративные скорлупки, собирать печати и катиться по уровням с индивидуальным стилем, превращая каждое яйцо в маленькую персональность.

Смешение юмора, сложной физики и продуманных уровней делает Egging On необычным платформером, который сочетает стрессовые испытания и комичные моменты. Даже бензопилы и злые петухи не помешают вашим амбициям подняться к вершине. Egging On обещает стать обязательной игрой для любителей платформеров с уникальной механикой и характером.