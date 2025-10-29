Яйцо против гравитации: безумный платформер Egging On выйдет 6 ноября

Разработчики из студии Egobounds и издатели Alibi Games и IndieArk объявили дату выхода своей необычной физической игры Egging On — 6 ноября. Платформер появится на PC (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5 и Xbox Series, а также будет доступен в Game Pass в день релиза.

Игрокам предстоит взять под контроль… яйцо. Хрупкое, скользкое и абсолютно беззащитное, оно должно преодолеть опасный путь от курятника до небес. Задача проста — не разбиться, хотя игра делает всё, чтобы это произошло. Egging On — это испытание терпения, где каждое неверное движение может закончиться катастрофой — и кучкой скорлупы.

Разработчики обещают тонкую физическую модель и уникальную механику управления. Чтобы достичь высоты, нужно синхронизировать прыжки с перекатыванием и точно рассчитывать траекторию. Ошибка — и вы падаете вниз, оставляя за собой шлейф желтка.

Каждый уровень предлагает новые испытания: фермерский магазин, цеха фабрики, опасные механизмы и даже враждебных петухов. Мир наполнен интерактивными объектами и секретами, а за собранные печати можно разблокировать новые декоративные скорлупки — становитесь самым модным яйцом в игре!

Egging On продолжает тенденцию «курьёзных физических хитов» вроде Human: Fall Flat и Getting Over It — проектов, которые превращают разочарование в смех. Релиз в Game Pass сразу открывает игре путь к миллионам игроков по всему миру — а значит, совсем скоро интернет заполнится видеороликами о том, как очередное яйцо пытается достичь небес и разбивается на полпути.