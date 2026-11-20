Разработчики представили Eilean Mor: The Lost Keepers — хоррор-триллер от первого лица о расследовании исчезновения смотрителей маяка, затерянных островах и тревожной морской тайне.

Действие разворачивается у побережья Шотландии в начале прошлого века. Маяк на острове Эйлин-Мор погас, трое смотрителей пропали, а на радиосвязь никто не выходит.

Игрок возьмёт роль резервного смотрителя, которого отправляют выяснить причины случившегося. Расследование может обернуться новым исчезновением — уже четвёртым.

Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.