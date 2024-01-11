Духовный наследник серии Suikoden находится на стадии исправления ошибок и демонстрирует езду на драконе

Сегодня Rabbit & Bear Studios опубликовала новое обновление на странице Kickstarter для своей грядущей JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes и сообщила несколько интересных фактов.

Мы узнали, что сейчас игра находится на стадии финальной проверки и исправления ошибок, а все, что остается - это "работать с 505 Games над ее локализацией и подготовкой к запуску". Тем не менее проверка и корректировка ролевой игры — это все еще большой труд, и особенно это касается Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes есть много элементов для исследования.

Бета-доступ для бэкеров будет предоставлен, как только игра станет "немного стабильной".

Забавно, но мы слышим, что "ошибки могут быть как маленькими, вроде простой опечатки, так и большими, которые вообще не дают игроку продвигаться вперед, а количество поддерживаемых языков и платформ делает борьбу с багами такой же ожесточенной, как сцена из Starship Troopers".

Это, безусловно, наглядное представление о тяжелой работе QA перед выпуском крупной игры.

Тем не менее, сегодня мы также увидели небольшой, но важный фрагмент геймплея. Один из героев, Нова, действительно может оседлать дракона Чандру. Пока что мы видим только комбо-атаку, но пока неизвестно, будет ли в игре больше случаев, когда верховая езда на драконе станет игровым элементом. Выглядит это, конечно, неплохо, как вы можете видеть ниже.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes скоро выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC 23 апреля 2024 года.

Возможно, вы уже играли в Eiyuden Chronicle: Rising, которая является приквелом этой экшен JRPG, но Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - совершенно другая игра, в чем вы можете убедиться, посмотрев обширный трейлер, демонстрирующий ее особенности.

Неудивительно, что многие с нетерпением ждут выхода этой игры, ведь ее разрабатывает команда под руководством Ёситаки Мураямы, создателя серии Suikoden.

Такой интерес привел к очень успешной кампании на Kickstarter, которая собрала более 4,5 миллиона долларов в 2020 году. Очевидно, что фанаты давно хотели духовного наследника Suikoden.