Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes отложена до второго квартала 2024 года

Издательство 505 Games и компания-разработчик Rabbit & Bear Studios отложили выход стратегической ролевой игры Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes с ранее запланированного релиза в 2023 году до 2 квартала 2024 года. Она будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG, а также через Xbox Game Pass.
По словам представителей Rabbit & Bear Studios, "это решение было принято для того, чтобы обеспечить наилучший сюжет и наградить легион поклонников [Kickstarter] наилучшим игровым опытом".
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes должна стать любовным посланием к классическому жанру японских ролевых игр с исследованием и сражениями в графике высокого разрешения 2.5D с использованием пиксельных персонажей, подобно тому, что мы видели в Octopath Traveler. Сюжет будет вращаться вокруг войны и дружбы и представит разнообразный состав из 100 уникальных героев, которые присоединятся к поискам, что очень похоже на Suikoden.