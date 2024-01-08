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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 23.04.2024
Ролевая
6.8 21 оценка

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила возрастные рейтинги от ESRB и PEGI

butcher69
Новости

Долгожданная пошаговая ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes от Rabbit and Bear Studios выйдет на рынок в апреле. Разработчик подтвердил, что возрастные рейтинги ESRB и PEGI уже окончательно утверждены: игра получила рейтинг Everyone 10+ и PEGI 12.

В прошлом месяце был показан обширный трейлер, в котором рассказывалось обо всем, что игроки должны знать об игре. Сюжет игры разворачивается в Олране и сосредоточен на Галдейской империи, которая использует рунеленсы для установления господства над другими странами. В роли Новы, Сейна и Марисы игроки набирают различных героев (включая персонажей из Eiyuden Chronicle: Rising), чтобы создать союз и дать отпор.

Игра считается духовным наследником серии Suikoden, в ней игроки могут проводить мощные комбо и использовать местность в боях. Кроме того, в игре есть режим War Mode, который предлагает сражения в реальном времени с динамичными диалогами.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выходит 23 апреля. Она будет доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch, а также по Game Pass.

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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
23.04.2024
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