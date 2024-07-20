На следующей неделе покажут сюжетное дополнение для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Как и было обещано в июне, игра Eiyuden Chronicle от Rabbit and Bear Studios: Hundred Heroes к концу июля получит значительное обновление для всех платформ. Обновление, которое появится на следующей неделе, улучшит стабильность, время загрузки до и после боя, а также представит новые возможности, например, возможность постоянного автобоя.

Кроме того, будет анонсировано грядущее сюжетное DLC. Дальнейшие подробности пока не раскрываются, но в предыдущей дорожной карте были указаны три главы DLC, каждая из которых посвящена отдельному персонажу. Первая выйдет в августе и будет посвящена Марисе, а два других окажутся в центре внимания в сентябре и октябре. Дата выхода DLC для Марисы, скорее всего, будет объявлена на следующей неделе, так что следите за новостями.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes доступна для PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC и Nintendo Switch.