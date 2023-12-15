Новый трейлер Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes раскрывает его ключевые особенности

Компания 505 Games представила 6-минутный обзорный трейлер Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, давая нам возможность взглянуть на ее ключевые особенности. В этом трейлере вы сможете познакомиться с «Сотней героев», исследовать мир Аллраана, познакомиться с главными героями и насладиться голосами некоторых известных актеров. Трейлер также дает нам представление о пошаговых сражениях, мини-играх и побочных действиях игры.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes обещает стать праздником жанра JRPG. За этой игрой стоят Ёситака Мураяма (человек, стоящий за Suikoden I & II) и режиссер Осаму Комута. Если вам нравятся JRPG для SNES, вам обязательно стоит держать эту игру в поле зрения.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes будет иметь пошаговую боевую систему с шестью персонажами. В игре также будут тщательно проработанные 2D-спрайты и 3D-фоны. История обещает быть захватывающей: вы сможете играть за более чем 100 персонажей. Кроме того, ее игровой процесс разработан так, чтобы придать современный взгляд классическим JRPG.
505 Games выпустит Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 23 апреля 2024 года.