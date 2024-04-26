Обновление для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes исправляет ошибку с вербовкой и некоторые другие проблемы

Rabbit and Bear Studios и 505 Games объявили о том, что их ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила патч на PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Epic, GOG и Switch в Европе и Северной Америке.
Патч направлен на исправление ошибки с вербовкой и некоторых других проблем. С полными примечаниями к патчу вы можете ознакомиться здесь.
Действие Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes происходит в Алраане, континенте, состоящем из множества государств, где повсюду встречаются мистические рунные линзы. Галдейская империя неустанно стремится собрать артефакт, который усилит магическую силу их рун, чтобы расширить свое магическое господство. На фоне этих усилий Нова, мальчик из глухой деревни, встречает Сейгна Кеслинга, молодого имперского офицера, и в итоге дуэту приходится пересмотреть свои моральные принципы после того, как беспрецедентная трагедия вынуждает их двигаться вперед.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.