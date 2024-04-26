Обновление для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes исправляет ошибку с вербовкой и некоторые другие проблемы

В Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes вы возглавите команду из более 100 игровых персонажей, которые будут сражаться за спасение мира от войны.

История игры разворачивается в Аллраане, мире, где разные народы и культуры живут под влиянием магических предметов, называемых «руническими линзами». Галдейская Империя обнаружила технологию, усиливающую магию рунических линз и теперь ищет артефакт, который даст ей ещё больше силы.

Во время одной из таких экспедиций случайно встречаются Сэйн Кеслинг, молодой и талантливый имперский офицер, и Нова, мальчик из отдалённой деревни.

Скоро судьба снова сводит их вместе в огне войны, заставляя их переосмыслить всё, что они раньше считали правильным и истинным.