Скончался Ёситака Мураяма, создатель серии Suikoden и автор сценария Eiyuden Chronicle

Сегодня стало известно, что Ёситака Мураяма, создатель франшизы Suikoden и автор сценария грядущей Eiyuden Chronicle, скончался. По словам сотрудников Rabbit & Bear Studios, Мураяма скончался из-за осложнений после болезни.
Rabbit & Bear Studios поделилась длинным сообщением о кончине Мураямы, и вы можете прочитать полный текст ниже.
Всем привет! С тяжелым сердцем и глубокой печалью мы должны сообщить вам, что автор сценария и глава Rabbit& Bear Studios Ёситака Мураяма скончался 6 февраля из-за осложнений, вызванных текущей болезнью. Мураяма впервые начал этот путь создания Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes в 2020 году благодаря поддержке своих очень любящих поклонников на Kickstarter. На протяжении трех с лишним лет разработки игры именно страсть фанатов продолжала управлять его творческим видением и мотивировать его вкладывать в проект все свои силы. Его напряженная работа над Eiyuden Chronicle в качестве автора сценария была завершена, но нам, как его коллегам и друзьям, грустно осознавать, что он не увидит реакции своих поклонников. Однако даже с такими чувствами мы должны принять реальность того, что его больше нет с нами, и продолжать продвигать его мечту, выпуская Eiyuden Chronicle для мира. Мы хотим сохранить его наследие и видение этой игры и знаем, что он хотел бы, чтобы богатый мир, который он создал в Eiyuden Chronicle, жил и дальше. Его семья искренне ценит ваши молитвы и поддержку, но просит о конфиденциальности и не присылать цветы, почту или другие подношения. В ближайшее время у нас будет больше информации об организационных изменениях в Rabbit & Bear, а также об изменениях в некоторых вознаграждениях на Kickstarter. Пока же мы ценим вашу дальнейшую поддержку.
Вот это жаль конечно
😔
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