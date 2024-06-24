Следующее крупное обновление для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes улучшит время загрузки и стабильность

Rabbit and Bear Studios объявила о выходе нового патча для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, которое выйдет к концу июля. Оно улучшит время загрузки до и после сражений, повысит стабильность, исправит финальные титры и устранит другие ошибки.
Также будут добавлены новые функции качества жизни, например, возможность всегда выходить из боя в режиме "Авто". Кроме того, исправлена функция Change Run в Rune Shop для выбора других членов партии. Тем временем игроки на Nintendo Switch могут рассчитывать на специальный патч, который выйдет 3 июля и исправит проблему, из-за которой режим Performance Mode может не работать.
Кроме того, патч исправит ряд проблем с развитием сюжета, трюками в подземельях, локализацией, управлением пользовательским интерфейсом и графикой. Кроме того, будет исправлена ситуация, когда время персонажей поддержки не засчитывалось, несмотря на их присутствие в партии.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.