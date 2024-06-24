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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 23.04.2024
Ролевая
6.8 52 оценки

Следующее крупное обновление для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes улучшит время загрузки и стабильность

butcher69
Новости

Rabbit and Bear Studios объявила о выходе нового патча для Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, которое выйдет к концу июля. Оно улучшит время загрузки до и после сражений, повысит стабильность, исправит финальные титры и устранит другие ошибки.

Также будут добавлены новые функции качества жизни, например, возможность всегда выходить из боя в режиме "Авто". Кроме того, исправлена функция Change Run в Rune Shop для выбора других членов партии. Тем временем игроки на Nintendo Switch могут рассчитывать на специальный патч, который выйдет 3 июля и исправит проблему, из-за которой режим Performance Mode может не работать.

Кроме того, патч исправит ряд проблем с развитием сюжета, трюками в подземельях, локализацией, управлением пользовательским интерфейсом и графикой. Кроме того, будет исправлена ситуация, когда время персонажей поддержки не засчитывалось, несмотря на их присутствие в партии.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch.

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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
23.04.2024
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