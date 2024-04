Студия-разработчик Eiyuden Chronicle получила нового директора после смерти Мураямы

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, разработанная Rabbit and Bear, получила нового директора после печальной и безвременной кончины предыдущего руководителя.

Еще в феврале после болезни скончался создатель Suikoden и Eiyuden Chronicle Ёситака Мураяма, и теперь студия подтвердила, кто заменит его.

Дизайнер и продюсер Дзюнко Кавано, работавший с Мураямой над серией Suikoden и руководивший культовой классической приключенческой игрой 2001 года Shadow of Destiny (за пределами Северной Америки также известной как Shadow of Memories), возьмет на себя руководство Rabbit and Bear.

Кавано был одним из коллег, сообщивших печальную новость о смерти Мураямы в феврале, вместе с Дзюнъити Мураками и Осаму Комутой.

Все трое заявили, что хотя смерть Мураямы была трагичной, им нужно "принять реальность" его смерти и "продвинуть его мечту", выпустив Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Что будет с Rabbit and Bear после этого, пока неизвестно; студия может выпустить еще одну ролевую игру в стиле Suikoden или создать что-то совершенно новое. Нам придется подождать и посмотреть, что произойдет после выхода Hundred Heroes в конце этого месяца.

Тем временем, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 24 апреля.