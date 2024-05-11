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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 23.04.2024
Ролевая
6.7 45 оценок

Японская ролевая игра Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получила хвалебный трейлер

butcher69
Новости

505 Games и Rabbit & Bear Studios не так давно выпустили Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, игру № 1 по сбору средств на Kickstarter в 2020 году и одну из самых ожидаемых JRPG последнего времени. Интересно, хороша ли она? Вы можете посмотреть хвалебный трейлер ниже, чтобы узнать, что говорят журналисты!

Игра пришлась по душе не только критикам, но и игрокам - в данный момент у игры 78% положительных отзывов в Steam.

Eiyuden Chronicle - это проработанная система боя с шестью персонажами, более 100 играбельных персонажей и увлекательный геймплей, призванный представить игрокам современный взгляд на классические JRPG: Hundred Heroes была создана легендарными Ёситакой Мураямой (Suikoden I и II) и Дзюнко Кавано (Suikoden I и IV).

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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
23.04.2024
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