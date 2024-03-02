Закрытый бета-тест Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes получил дату выхода

Сегодня Rabbit and Bear Studios объявила дату выхода закрытой бета-версии долгожданной JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.
Как было объявлено на странице игры на Kickstarter, бета-версия будет запущена 14 марта. Мы уже знали, что в ней смогут принять участие только бэкеры игры, то есть те кто поддержал проект во время сбора денежных средств.
Согласно анонсу, содержание бета-версии будет "мясным", так что нам есть чего ждать. Каждый бэкер найдет код на сайте The Yetee Productions в разделе Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Kickstarter Hub, когда придет время начать скачивать сборку.
Кстати, разработчики также поблагодарили фанатов за доброту и сообщения о поддержке после трагической смерти сценариста и режиссера Ёситаки Мураямы (также известного как создатель серии Suikoden), который, к сожалению, не увидит выхода своей новой игры.
Большое спасибо за теплые и добрые слова и сообщения о нашем дорогом друге Мураяме. Именно в такие моменты доброта помогает нам немного подтолкнуть нас к финишной прямой и выпуску игры. Мы благодарим вас за ваше терпение и поддержку.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет менее чем через два месяца, 23 апреля 2024 года, для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.