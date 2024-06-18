Состоялся релиз стратегической градостроительной игры El Dorado: The Golden City Builder в Steam

Gameparic официально выпустила свою новую игру - El Dorado: The Golden City Builder в Steam. Игра доступна на 13 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском - Испания, японском, польском, португальском, русском, упрощенном китайском, испанском, традиционном китайском, турецком и корейском.

El Dorado: The Golden City Builder - это стратегическая градостроительная игра, в которой вы планируете, строите и развиваете свое поселение, чтобы завоевать Юкатан и получить титул Золотого города. Стройте, развивайте, управляйте своими ресурсами и умилостивляйте богов. Доминируйте над другими вновь возникающими или существующими поселениями других семей с помощью завоеваний или мирных переговоров. Дипломатия или кровь... выбор за вами.

Возьмите на себя роль лидера, которому поклонятся даже боги. Предлагайте жертвы, чтобы заслужить их благосклонность, но действуйте осторожно, не теряйте себя в гордыне. Создайте самую могущественную империю на полуострове Юкатан. Из скромного поселения постройте оживленный город, утопающий в золоте. Управляйте ресурсами, возводите сооружения и поддерживайте баланс между процветанием и божественным.

Как Лидер, игрок будет отвечать за каждое здание, построенное на вашей территории, такое как лесопилки, храмы, жилье, казармы и т. д. Умело планируйте свой город, поскольку каждый путь может играть важную роль в управлении вашим городом. Хорошо спланированные зоны вашей империи будут иметь особое влияние на правильное и быстрое развитие вашего города. Судьба граждан зависит от вас.