7 минут взрывного нового геймплея шутера от 3-го лица El Paso, Elsewhere

Инди-разработчик Strange Scaffold выпустил новый семиминутный геймплейный ролик грядущего шутера от третьего лица El Paso, Elsewhere. Видео демонстрирует перестрелку в духе игры Max Payne и ее сверхъестественных врагов, а также яркую механику Bullet Time и уклонение от стрельбы.
El Paso, Elsewhere восходит к геймплею шутера от третьего лица, вдохновленному нео-нуаром, который впервые появился в первых двух играх Max Payne в начале 2000-х годов. Игра затрагивает многие из тех же тем, что и Max Payne, в своих исследованиях психоза и насилия, вызванного чувством вины, с участием беспокойного главного героя Джеймса Сэвиджа в его стремлении остановить злые планы своего бывшего любовника в запутанном, бросающем вызов реальности мотеле. Со страницы игры в Steam:
El Paso, Elsewhere — сверхъестественный шутер от третьего лица в стиле нео-нуар. Охотьтесь на оборотней, падших ангелов и других проклятых существ в ярком замедленном любовном письме к классическому боевику. Пробивайтесь через меняющий реальность мотель, этаж за кровавым этажом. Спасите жертв Дракулы, повелителя вампиров. Уничтожьте злодея, которого вы любили, даже если это означает смерть самого себя.
Strange Scaffold планирует выпустить El Paso, Elsewhere на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One этой осенью.
Выглядит интересно и одновременно очень плохо. Напоминает Макса Пейна, но смотришь геймплей и тупой ИИ врагов просто вызывает максимальное отвращение. ГГ стреляет в них, а они бегут черт знает куда, застряли в стенах. Да и в целом, видно, что они только и имеют подойти к ГГ и ударить, а не отклоняться и так далее.
А в твоём максе пэйне типа ИИ был очень умным? Да они там только и умели стоять на своих позициях и строго по скрипту всегда одинакова действуют. Я много раз перепроходил первые два макса пэйна. ИИ всегда в одних и тех же локациях действовал одинаково по скрипту. Никакого ИИ. Но играть было всё равно интересно, ибо ИИ одна из самых незначительных и неважных вещей в играх. Игра может быть хорошей даже с самым убогим ИИ.
P.S. Макс Пэйн 3 максом пэйном не считаю. И сравнивать эту игру с ним неуместно, ибо эта игра похожа на первые два макса пэйна, а не на тройку.