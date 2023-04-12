7 минут взрывного нового геймплея шутера от 3-го лица El Paso, Elsewhere ©

Инди-разработчик Strange Scaffold выпустил новый семиминутный геймплейный ролик грядущего шутера от третьего лица El Paso, Elsewhere. Видео демонстрирует перестрелку в духе игры Max Payne и ее сверхъестественных врагов, а также яркую механику Bullet Time и уклонение от стрельбы.

El Paso, Elsewhere восходит к геймплею шутера от третьего лица, вдохновленному нео-нуаром, который впервые появился в первых двух играх Max Payne в начале 2000-х годов. Игра затрагивает многие из тех же тем, что и Max Payne, в своих исследованиях психоза и насилия, вызванного чувством вины, с участием беспокойного главного героя Джеймса Сэвиджа в его стремлении остановить злые планы своего бывшего любовника в запутанном, бросающем вызов реальности мотеле. Со страницы игры в Steam:

El Paso, Elsewhere — сверхъестественный шутер от третьего лица в стиле нео-нуар. Охотьтесь на оборотней, падших ангелов и других проклятых существ в ярком замедленном любовном письме к классическому боевику. Пробивайтесь через меняющий реальность мотель, этаж за кровавым этажом. Спасите жертв Дракулы, повелителя вампиров. Уничтожьте злодея, которого вы любили, даже если это означает смерть самого себя.

Strange Scaffold планирует выпустить El Paso, Elsewhere на ПК, Xbox Series X|S и Xbox One этой осенью.