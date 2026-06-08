El Paso, Elsewhere 2 официально представлена: продолжение неонуарного шутера выйдет в 2027 году и станет ещё безумнее

Студия Strange Scaffold официально представила El Paso, Elsewhere 2 — продолжение стильного неонуарного шутера от третьего лица, который сумел завоевать культовую аудиторию благодаря необычному сочетанию динамичного экшена, хоррора и личной драматической истории. Игра выйдет в 2027 году на Xbox Series и PC.

События сиквела продолжат историю Джеймса Сэвиджа после финала первой части. На этот раз герой отправится в путешествие по США, охотясь на сверхъестественных существ и пытаясь расплатиться с древним кошмаром из Пустоты. Сюжет обещает быть не менее мрачным и эмоциональным, чем раньше: Джеймсу предстоит спасать человека, который его предал, чтобы спасти самого себя.

Разработчики делают ставку на расширение всех сильных сторон оригинала. Игроков ждут более 20 вручную созданных уровней, наполненных гаргульями, ожившими аниматрониками, вампирами и другими монстрами. Арсенал включает 15 видов оружия — от револьверов и автоматических дробовиков до пулемёта Томпсона, стреляющего кольями для уничтожения вампиров.

Одним из главных нововведений станут вампирские способности. Джеймс сможет совершать акробатические прыжки в воздухе, отталкиваться от врагов и использовать кровь поверженных противников для усиления своих возможностей. По описанию это делает боевую систему ещё более зрелищной и стремительной.

Глава Strange Scaffold Ксалавье Нельсон-младший признался, что студия едва не закрылась во время разработки первой игры, поэтому сам факт появления продолжения можно назвать большой победой команды. Судя по первым деталям, авторы не просто выпускают сиквел, а стремятся превратить El Paso, Elsewhere в полноценную серию. Если оригинал был необычным инди-хитом, то вторая часть выглядит как попытка вывести его идеи на совершенно новый уровень.