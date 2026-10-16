El Paso, Elsewhere 2 получила демоверсию в Steam - сиквел обещает ещё больше безумных перестрелок

Демоверсия El Paso, Elsewhere 2 стала доступна на ПК в Steam в рамках октябрьского Steam Next Fest 2026. Издатель Frosty Pop и разработчик Strange Scaffold предлагают опробовать один из уровней в начале кампании, чтобы оценить, насколько масштабнее и динамичнее станет продолжение неонуарного шутера 2023 года.

По словам руководителя Strange Scaffold Ксалавиера Нельсона-младшего, команда вдохновлялась играми эпохи PlayStation 2 и использовала подходы того времени при работе над сиквелом. Разработчики обещают более быстрые и жестокие сражения, замедление времени и заметно более детализированные окружения.

В демоверсии Джеймс Сэвидж отправится в сказочный лес, за красочной оболочкой которого скрываются опасные сверхъестественные существа. Игроки смогут испытать новое оружие, включая M16 и автоматический дробовик, и сразиться с ведьмами, каменными горгульями и вооружёнными вампирами.

Полная версия предложит более 20 уровней и 15 видов оружия — от ковбойских револьверов до пистолета-пулемёта, стреляющего кольями. В арсенале героя также окажутся вампирские способности: например, он сможет выполнять эффектные прыжки, отталкиваться от противников и восстанавливать силы, пронзая врагов колом.

Сюжет продолжит историю Джеймса, который после событий первой игры вновь столкнётся с потусторонними силами. На этот раз герою предстоит расплатиться за сверхъестественный долг и попытаться спасти человека, предавшего его. Историю расскажут через полностью озвученные сцены, а музыкальное сопровождение объединит оригинальный хип-хоп-хоррор-рэп и инструментальные композиции.

El Paso, Elsewhere 2 выйдет в 2027 году на Xbox Series X|S и ПК. Дата релиза пока не объявлена.