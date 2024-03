El Shaddai: Ascension of the Metatron HD выйдет 28 апреля на Nintendo Switch

Разработчик Crim объявил, что игра El Shaddai: Ascension of the Metatron HD выйдет на Nintendo Switch 28 апреля.

El Shaddai: Ascension of the Metatron - это мешанина из множества различных жанров, в которой смешаны бои, 2D и 3D платформеры. Игра ставит игроков на место Еноха и проводит их через историю, основанную на событиях ветхозаветной Книги Еноха.

На Nintendo Switch выйдет игра El Shaddai: Ascension of the Metatron HD включает поддержку разрешения Full HD, а также ускоренную загрузку и другие оптимизации. Кроме того, в качестве бонусного контента в игру включены роман Lucifer's Fall Chronicles of Ceta и артбук.

Первоначально игра El Shaddai: Ascension of the Metatron вышла на PS3 и Xbox 360 и стала любимицей критиков, которую многие считали чем-то вроде культовой классической игры, особенно если она вышла на старых платформах. В 2021 году на ПК вышла HD-версия игры, получившая множество улучшений, включая визуальное обновление, а также английскую и японскую озвучку.