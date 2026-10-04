Состоялся анонс Elata Park - расслабляющего симулятора парка в мегаполисе животных

Состоялся официальный анонс Elata Park — красочного hand-drawn симулятора восстановления парка в мегаполисе антропоморфных животных от студии Nomad Calico Games. Игрокам предстоит обустраивать зоны отдыха и знакомиться с местными жителями, возвращая городу атмосферу уюта.

Игровой процесс (Легкий менеджмент): Игра позиционируется как ненавязчивый симулятор управления (light-management game) и обустройства. Игрокам предстоит расчищать заброшенную территорию от мусора и сорняков, а также восстанавливать инфраструктуру.

Обустройство и развлечения: В парке можно будет размещать различные декорации, зоны для пикников, а также запускать поезда и другие расслабляющие аттракционы, чтобы жители мегаполиса могли отдохнуть от тяжелой работы.

Сеттинг: Местом действия станет город под названием Перистерия (Peristeria City), полностью населенный антропоморфными животными.

Сюжетные линии: Каждый уникальный посетитель парка, с которым вы подружитесь, имеет свою собственную историю, раскрывающуюся по мере развития парка.

Платформы и дата выхода: На текущий момент игра подтверждена для ПК. Точная дата релиза пока не объявлена