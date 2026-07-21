74-летний фанат выбил "платину" в Elden Ring после более чем 1000 часов игры

Когда речь заходит об Elden Ring, большинство игроков сразу вспоминают бесконечные попытки победить боссов, сложные сражения и высокий порог вхождения. Однако очередная история из сообщества FromSoftware показала, что упорство способно перевесить возраст и любые стереотипы.

74-летний геймер, известный под ником The Elder Lord, получил платиновый трофей в Elden Ring на PlayStation — достижение, которым могут похвастаться менее 11% владельцев игры. О своем успехе он рассказал на Reddit, где быстро стал героем обсуждений.

По словам игрока, на прохождение и сбор всех 42 трофеев у него ушло около 1075 часов только на PlayStation. При этом в статистику не вошли несколько дополнительных прохождений на Xbox Series X. В публикации он с гордостью отметил свой возраст и задался вопросом, есть ли среди поклонников Elden Ring кто-то еще, кто смог добиться такого результата в 74 года.

Получение «платины» в Elden Ring требует не только завершить игру несколько раз, чтобы увидеть разные концовки, но и победить самых опасных противников, включая Малению, Повелителя драконов Пласидусакса, Командира Найалла, Элемера из Шиповника и Астеля, Рожденного Бездной. Кроме того, необходимо собрать все легендарное оружие, талисманы, прахи духов, а также легендарные заклинания и молитвы — задача, которая считается одной из самых трудоемких даже среди опытных игроков.

Это не первое впечатляющее достижение The Elder Lord. Еще в 2022 году, когда ему было 72 года, он прошел Elden Ring и дополнение Shadow of the Erdtree на сложности NG+7, где противники становятся значительно сильнее после каждого нового прохождения.

История вызвала теплую реакцию сообщества. Один из пользователей назвал ветерана «настоящим Elden King», а другой признался, что этот пример вселяет надежду на то, что любовь к видеоиграм не исчезает с возрастом.