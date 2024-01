Активность Bandai Namco указывает на скорый выход нового трейлера дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Последние несколько дней в сети активно обсуждают вероятность долгожданного сюжетного дополнения для Elden Ring из-за циркулирующих слухов. Разработчики игры из студии FromSoftware и компания Bandai Namco пока не спешат раскрывать дату релиза DLC, но активность издателя может намекать на хотя бы скорый выход трейлера. Свежий трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree может выйти уже сегодня в рамках презентации Xbox, где ожидаются несколько крупных анонсов.

О том, что Bandai Namco собирается в скором времени выпустить новый трейлер дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, указывает официальный YouTube-канал компании. Внимательные пользователи обратили внимание на обновление плейлиста трейлеров хардкорного экшена, хотя новых роликов там не появилось и ничего не изменилось в описании. Предположительно, Bandai Namco уже загрузила на YouTube новый трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree, однако пока он скрыт от публичного доступа.

Как отмечают эксперты игровой индустрии, выход нового ролика с демонстрацией дополнения Elden Ring может состояться уже сегодня вечером. Премьера трейлера вполне может стать частью презентации Xbox Developer_Direct, трансляция которого запланирована на 23:00 по МСК.