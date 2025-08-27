Алекс Гарленд сам предложил экранизировать Elden Ring и написал 160-страничный сценарий

Режиссёр «Аннигиляции» Алекс Гарленд признался, что идея снять фильм по мотивам Elden Ring принадлежит именно ему. Оказалось, что постановщик настолько увлечён творением Хидетаки Миядзаки, что первым вышел с инициативой к FromSoftware.

Ещё несколько лет назад Гарленд в неформальной беседе с Ноа Сакко из FromSoftware предложил идею экранизации. Тогда в студии ответили, что готовы рассмотреть проект. Спустя время режиссёр решился на смелый шаг: он написал 160-страничный сценарий, дополнил его собственными иллюстрациями и лично отправился в Японию, чтобы передать материалы команде Миядзаки. Этот поступок убедил разработчиков, и именно Гарленду доверили экранизацию.

Фильм пока находится на ранней стадии подготовки. Неясно, станет ли он пересказывать события игры или предложит новый сюжет. О составе актёров информации тоже нет, но слухи связывают проект с Китом Коннором, Беном Уишоу и Кейли Спейни.