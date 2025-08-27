ЧАТ ИГРЫ
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 289 оценок

Алекс Гарленд сам предложил экранизировать Elden Ring и написал 160-страничный сценарий

butcher69 butcher69

Режиссёр «Аннигиляции» Алекс Гарленд признался, что идея снять фильм по мотивам Elden Ring принадлежит именно ему. Оказалось, что постановщик настолько увлечён творением Хидетаки Миядзаки, что первым вышел с инициативой к FromSoftware.

Ещё несколько лет назад Гарленд в неформальной беседе с Ноа Сакко из FromSoftware предложил идею экранизации. Тогда в студии ответили, что готовы рассмотреть проект. Спустя время режиссёр решился на смелый шаг: он написал 160-страничный сценарий, дополнил его собственными иллюстрациями и лично отправился в Японию, чтобы передать материалы команде Миядзаки. Этот поступок убедил разработчиков, и именно Гарленду доверили экранизацию.

Фильм пока находится на ранней стадии подготовки. Неясно, станет ли он пересказывать события игры или предложит новый сюжет. О составе актёров информации тоже нет, но слухи связывают проект с Китом Коннором, Беном Уишоу и Кейли Спейни.

Комментарии: 3
Kalmah13

Надеюсь он не играл в игру и не знаком с источником, ведь этот критерий самый важный в Голливуде для экранизации игр и книг

Rio17

О Элден Лорд О о о пожилое кольцо :)

BluntZebulon

Ну чот хз. В Аннигиляции был интересный мир с красивым визуалом без какого-то хоть немного внятного сюжета. Хотя стоп🤔

