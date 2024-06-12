Автор Elden Ring знает, что игроки будут пользоваться гайдами, но игры FromSoftware созданы для того, чтобы идти вслепую

Хидетака Миядзаки, режиссер Elden Ring и самое известное имя FromSoftware, заявил в интервью PC Gamer, что FromSoftware рассчитывает на то, что игроки будут действовать без посторонней помощи, то есть вслепую: "Конечно, игроки будут обращаться к гайдам, и в сети будет много информации, которой будут делиться сообщества, чтобы получить доступ к секретам и победным стратегиям".



Несмотря на это понимание, "мы ничего не делаем и не планируем с учетом этого условия. Если что, мы стараемся удовлетворить игрока, который идет совершенно вслепую и хочет пройти игру органично".

Следует также сказать, что сложность не превозносится любой ценой и что FromSoftware хотела бы сделать еще больше, чтобы ее игры были доступны более широкой аудитории: "Если кто-то, кто играет без помощи, не справляется, значит, с нашей стороны есть возможности для улучшения, и мы хотели бы попытаться привлечь больше таких игроков в будущем".



Тем не менее, не волнуйтесь, потому что Shadow of the Erdtree не будет прощающим, и FromSoftware рассчитывает на то, что вы осилите его, если достаточно поиграли в базовую игру.