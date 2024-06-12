Автор Elden Ring знает, что игроки будут пользоваться гайдами, но игры FromSoftware созданы для того, чтобы идти вслепую

Хидетака Миядзаки, режиссер Elden Ring и самое известное имя FromSoftware, заявил в интервью PC Gamer, что FromSoftware рассчитывает на то, что игроки будут действовать без посторонней помощи, то есть вслепую: "Конечно, игроки будут обращаться к гайдам, и в сети будет много информации, которой будут делиться сообщества, чтобы получить доступ к секретам и победным стратегиям".
Несмотря на это понимание, "мы ничего не делаем и не планируем с учетом этого условия. Если что, мы стараемся удовлетворить игрока, который идет совершенно вслепую и хочет пройти игру органично".
Следует также сказать, что сложность не превозносится любой ценой и что FromSoftware хотела бы сделать еще больше, чтобы ее игры были доступны более широкой аудитории: "Если кто-то, кто играет без помощи, не справляется, значит, с нашей стороны есть возможности для улучшения, и мы хотели бы попытаться привлечь больше таких игроков в будущем".
Тем не менее, не волнуйтесь, потому что Shadow of the Erdtree не будет прощающим, и FromSoftware рассчитывает на то, что вы осилите его, если достаточно поиграли в базовую игру.
Ну да, ну да в слепую... а самое главное что для понимая все логично, как ты не мог догадаться что для того что бы получать вот эту концовку, предмет или квест, надо было 3 раза покрутиться у рандомного камня в конце карты, и забежать в лес голышом. Разве это неочевидно?
Лучше всё же понимать куда ты идёшь и зачем.
Анрил, просто анрил, я делал квест Ренни и без гайдов я бы в жизни его не прошел. Как и квест Миллисенты, о нем я узнал только на 3 прохождение и так же по гайдам.
Я около 150ч оставил в первом прохождении, а если б не подглядывал в интернет боюсь представить сколько бы времени у меня заняло это. С боями и билдами проблем не было, а вот квесты...
Было тупо времени жалко, сидеть тупить каждый раз, когда не знал куда идти/что делать и где найти определённое оружие.
ТО чувство когда прошел игру, зашел на вики и видишь что 50 % игры ты просто не видел, потомучто надо было чихнуь 3 раза в определенном месте
Никогда не пользовался гайдами ,ведь это самое приятное когда "ух ты че я нашел" и "ух ты куда я попал"
В целом 1 прохождение да, второе уже можно. Ибо некоторые сферы очень бы в 1 прохождении пригодились.
Никогда гайды Соулсам не использовал. Сам изучал, очень интересно бродить, когда как в других играх нет такого.
Я знаю людей, которые проходят игры таким образом. Выходит ожидаемая новинка, которую ждали много лет. Они первым делом лезут в интернеты и выкачивают все возможные гайды. Потом долго и тщательно создают персонажа. Ну, чтобы всё было оптимально, вы понимаете, как советуют в интернетах. А затем проходят игру точно по гайду, чётко следуя советам.
Зачем они вообще играют в игры - для меня загадка. Не проще ли посмотреть прохождение на youtube?
Наверное им итак тяжело, а за игрой хочется расслабиться следуя советам/гайдам, а не учиться и осваивать все механики самому.)
Это ещё ладно, но вот постигать лор игры в слепую... ))
Так в этом и есть кайф игры, когда ты до чего то сам в голове доходишь.
Игра шикаоная,но вот пара моментов вообще не зашли:
1.Без косточки возвращения очень плохо и неудобно.
2. Кто додумался о том, чтобы спрятать знаки призыва и выделить под это отдельные предметы.
3.Управление клавиатурой делал реально криворукий орангутанг - большая часть клавиш не доступна ...
а зачем тебе в ER косточка, когда можно зайти в карту и переместиться куда хочешь? (спецом для тебя есть "воспоминание о благодати", но с потерей рун или жертвенная ветвь)
В Дарке если к боссу или в какую-то сложную ситуацию попал с косточкой можно ливнуть даже во время боя,если трай не пошел,а тут карту нажми локи заблокированы пока идёт бой.....к тому же играю на клаве - на стрелкках.Нажать G тот ещё..... далее мат
я дополнил ответ выше
Просто выйди из игры и снова зайди, все мобы на момент выхода переместятся к своим изначальный позициям. Это быстрее.
Если вслепую без гайдов проходить - можно кучу секретов пропустить.
Хотя, ER в этом плане не так сложна, большая часть легко находится
На то они и секреты, чтобы находить их самому и получать радость от того, что нашёл.
Идти вслепую можно, игру то ты пройдёшь
Но если поставлена цель пройти квесты, то это практически невозможно
Так что не соглашусь с тезисом, что игра прям создана, чтобы идти вслепую
Заголовок статьи и цитаты Миядзаки отличаются, он говорил немного о другом