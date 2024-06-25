Авторы Elden Ring и Dark Souls готовы к повторному сотрудничеству с Джорджем Р.Р. Мартином или другими писателями

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring стал первой в истории студии FromSoftware совместной работой разработчиков и известного писателя Джорджа Р.Р. Мартина. Несмотря на то что автор книжной саги "Песнь льда и пламени" участвовал в самом начале разработки и отвечал за лор игрового мира, это был очень ценный опыт для команды. В FromSoftware без колебаний согласились бы вновь поработать с Мартином или другим писателем, поскольку их подход к работе и знания расширяют привычные методы студии.
Об этом рассказал глава студии FromSoftware и геймдизайнер Elden Ring, а также серии Dark Souls, Хидэтака Миядзаки. Он лично высоко оценивает тот вклад, который Джордж Р.Р. Мартин внес в создание последней хардкорной RPG. Писатель сумел значительно разнообразить привычный подход команды к проектированию мира, а также заметно повлиял на мотивацию разработчиков.
Миядзаки не спешит раскрывать планы на следующие проекты FromSoftware. Тем не менее он не стал отрицать, что студия может вновь обратиться к известным писателям. Это вполне может быть Джордж Р.Р. Мартин или любой другой автор, который поможет раскрыть уникальную задумку команды.
Давно заметил, что потребители высеров Мартина и Фром Софтваре - один и те же люди :)
Чем вам дедушка Джордж не угодил? // Петр Петров
"Песнь" - насмерть затянутая жвачка, где сюжет прозрачен и банален по всем линиям. Все остальное из его творчества лучше вообще не читать.