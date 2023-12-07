Авторы Elden Ring понятия не имеют, почему игра так хорошо продается, но не позволят продажам изменить подход к созданию

FromSoftware не знает, почему Elden Ring имела такой огромный успех, но это не изменит то, как студия делает игры.



Продюсер Elden Ring Ясухиро Китао недавно появился на церемонии PlayStation Partner Awards 2023 в Японии, где его спросили об огромном успехе ролевой игры. Китао сказал, что огромные продажи Elden Ring стали полной неожиданностью для команды FromSoftware.



Elden Ring уже почти два года, но FromSoftware, очевидно, до сих пор не нашла времени, чтобы как следует проанализировать запуск.

Мы до сих пор не смогли проанализировать, почему в игру играет так много людей, и мы понятия не имеем, почему она так хорошо продается. Наше отношение к разработке осталось неизменным.

Китао добавляет, что:

Создание игр, которые мы считаем интересными и ценными, было нашей политикой в течение долгого времени, и мы не будем стремиться к новым большим хитам, таким как Elden Ring. Наша позиция по созданию игр, которые мы считаем интересными и стоящими, не изменится.

Elden Ring остается самой успешной игрой FromSoftware на сегодняшний день с большим отрывом. Ранее в феврале этого года, как раз в годовщину выхода игры, FromSoftware объявила, что Elden Ring разошлась тиражом в 20 миллионов копий по всему миру, продав за год более половины всех продаж серии Dark Souls. Bandai Namco, издательский партнер FromSoftware в Европе и США, заявила, что ожидает, что успех Elden Ring приведет продажи Armored Core 6 к новым рекордам серии.

FromSoftware, тем временем, продолжает работать над DLC для Elden Ring, которое остается чем-то вроде тайны с тех пор, как было представлено в начале этого года. На том же мероприятии Китао заявил, что до выхода DLC еще далеко, но студия уже делает хорошие успехи.