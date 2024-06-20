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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 387 оценок

Авторы Elden Ring представили релизный трейлер дополнения Shadow of the Erdtree

butcher69
Новости

Крупное контентное дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выходит уже завтра, и в честь запуска DLC разработчик FromSoftware и издатель Bandai Namco выпустили 3-минутный атмосферный трейлер к нему.

В дополнении игроки отправятся в новые приключения, исследуя свежую область Страну Теней, наполненную огненными пещерами и мрачными подземельями. События Shadow of the Erdtree будут связаны с Микеллой, братом-близнецом Малении, а также историей королевы Марики.

Станьте свидетелем рождения Бога. Пришествие Владыки. И глупости, о которых лучше забыть. В этом забытом месте должна пролиться кровь.

Дополнение уже получило восторженные отзывы критиков и стало самым высокооценённым DLC на Metacritic.

27
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
CheerfulWallis
7
deathrocketandme

Новые локации такие мрачные, прям то что нужно. Визуал у фромов всегда отличный.

5
Stastanis

В это мы играем, в отличие от радужного уг биотварей.

5
Grognac

это шедевр из шедевров будет

4
Квасилич

Неужто нормального Мидира подвезли?)

3
Valend

Понтифика Салливана 2.0 заказывали?) Возможно у моего карианского рыцаря намечается новый сет и оружие 😎

И нет, Микелла, я не буду твоим консортом. Во-первых, я уже сделал квест Ранни, во-вторых, даже если ты превращаешься в Святую Трину это как-то по гейски звучит, и в-третьих, даже если ты взамен дашь вырезанный ранее двойной клинок и поможешь уладить проблемы со своей сестрой... В общем, нет)

1
Dark1994

Эмммм, надеюсь в конце показали не Микеллу который просит стать его супругом (КОТОРЫЙ ПАРЕНЬ ЕСЛИ ЧТО)

0
Grognac

а вдруг микелла переродиться в малению (это же брат и сестра) может и такое быть и потом ты можешь жениться на малении получаеться

0
Kenn1y

Так и не понял по трейлеру, есть там локации типо Вечного города. Еще интересно, добавили ли нормальные длинные причёски. А так на 8/10 точно тянет как минимум из-за дизайна локаций.

0
The Great Troll

Запахло жареными задницами и разбитыми о стену контроллерами.

0