Авторы Elden Ring представили релизный трейлер дополнения Shadow of the Erdtree

Крупное контентное дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выходит уже завтра, и в честь запуска DLC разработчик FromSoftware и издатель Bandai Namco выпустили 3-минутный атмосферный трейлер к нему.
В дополнении игроки отправятся в новые приключения, исследуя свежую область Страну Теней, наполненную огненными пещерами и мрачными подземельями. События Shadow of the Erdtree будут связаны с Микеллой, братом-близнецом Малении, а также историей королевы Марики.
Станьте свидетелем рождения Бога. Пришествие Владыки. И глупости, о которых лучше забыть. В этом забытом месте должна пролиться кровь.
Дополнение уже получило восторженные отзывы критиков и стало самым высокооценённым DLC на Metacritic.
Новые локации такие мрачные, прям то что нужно. Визуал у фромов всегда отличный.
В это мы играем, в отличие от радужного уг биотварей.
это шедевр из шедевров будет
Неужто нормального Мидира подвезли?)
Понтифика Салливана 2.0 заказывали?) Возможно у моего карианского рыцаря намечается новый сет и оружие 😎
И нет, Микелла, я не буду твоим консортом. Во-первых, я уже сделал квест Ранни, во-вторых, даже если ты превращаешься в Святую Трину это как-то по гейски звучит, и в-третьих, даже если ты взамен дашь вырезанный ранее двойной клинок и поможешь уладить проблемы со своей сестрой... В общем, нет)
Эмммм, надеюсь в конце показали не Микеллу который просит стать его супругом (КОТОРЫЙ ПАРЕНЬ ЕСЛИ ЧТО)
а вдруг микелла переродиться в малению (это же брат и сестра) может и такое быть и потом ты можешь жениться на малении получаеться
Так и не понял по трейлеру, есть там локации типо Вечного города. Еще интересно, добавили ли нормальные длинные причёски. А так на 8/10 точно тянет как минимум из-за дизайна локаций.
Запахло жареными задницами и разбитыми о стену контроллерами.