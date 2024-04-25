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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 059 оценок

Bandai Namco и PureArts анонсировали полноразмерную реплику руки Малении из Elden Ring

AceTheKing
Новости

Сегодня компании Bandai Namco и PureArts объявили о том, что они занимаются созданием полноразмерной механической руки Малении из игры Elden Ring. Рука будет выполнена из полирезины и окрашена в золотистый цвет. Рука при этом подвижная: её запястье сделано на шарнире, который позволяет сгибать и разгибать руку.

Размеры руки составляют: 33х95х13 сантиметров. Всего Bandai Namco и PureArts планируют выпустить для продажи 3500 экземпляров, что делает аксессуар довольно редкой вещью. Стоимость руки составляет $389/450 евро. Аксессуар уже можно предзаказать, однако отгрузка покупателям планируется лишь к концу этого года.

Скрасить ожидание покупателей поможет крупное дополнение для игры - Shadow of the Erdtree, которое выйдет уже 21 июня на PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Oscilograf

Для тех, у кого своя рука уже устала.

7
in the void

ожидаемо)))

0
Mad_cloud

Неожиданно

2
dostalker

я уже знаю зачем чаузен андеды ее купят вместе с вр очками

Спойлер
0
Raphtallia

Купи пару рук и стань Шивой . =)

0