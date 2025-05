Bandai Namco отчиталась о росте прибыли на 995% - Elden Ring и Dragon Ball стали ключевыми драйверами

Bandai Namco подвела финансовые итоги 2024 финансового года (завершившегося в марте 2025-го) и объявила о рекордном росте прибыли в сегменте цифровых игр — сразу на 995% по сравнению с предыдущим годом. Доход компании от игровой деятельности составил 685,2 миллиарда иен, что значительно превысило первоначальные ожидания (300 миллиардов иен прибыли). Прибыль сформировали уже зарекомендовавшие себя Elden Ring и серия Dragon Ball.

Ключевыми факторами резкого роста стали продолжающиеся продажи Elden Ring. Особенно высокий интерес к крупному дополнению Shadow of the Erdtree, выход которого встретили, как полноценное продолжение основной игры. Также существенный вклад внесла игра Dragon Ball: Sparking! ZERO, разошедшаяся по миру тиражом в 5,4 миллиона копий, а в сегменте мобильных игр – успешный запуск Gakuen Idolmaster.

Домашние консольные проекты принесли 216,1 миллиарда иен, показав рост на 42,6% по сравнению с прошлым годом и превзойдя прогнозы более чем на 500 миллиардов. Повторные продажи Elden Ring после анонса DLC также сыграли важную роль в этом успехе.

Сегмент сетевого контента также показал рост на 3,8%, достигнув 216,1 миллиарда иен. Успешно продолжили работать франшизы Dragon Ball и One Piece, а среди новых проектов выделилась мобильная игра Gakuen Idolmaster.

Важно отметить, что столь впечатляющие цифры во многом объясняются не только высоким спросом, но и низкой базой прошлого года, когда компания понесла убытки из-за списания разработок и убытков по онлайн-играм. На фоне этого успеха Bandai Namco заявила о намерении сфокусироваться на качестве и балансировке портфеля проектов в рамках нового среднего срока развития, начиная с апреля 2025 года. Однако на следующий год (2026 финансовый) компания прогнозирует снижение прибыли и доходов, объясняя это разницей в графике релизов новых тайтлов.

Elden Ring вновь подтверждает свой статус одного из самых значимых хитов последних лет. С выходом игры на Nintendo Switch 2 и выпуска нового издания Tarnished Edition для остальных платформ, он может приумножить свои показатели.