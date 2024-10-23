Bandai Namco прогнозирует большую прибыль, обусловленную Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Японская компания Bandai Namco переживает один из лучших моментов, в основном из-за огромного успеха Elden Ring, и он только усилился с выходом Shadow of the Erdtree.

Как было показано, Bandai Namco ожидает большого увеличения прибыли по всем направлениям благодаря длительному успеху Elden Ring, новой игры в серии Idolmaster, а также рынка хобби, развлечений и франшиз компании.

По всей видимости, значительная часть успеха была достигнута благодаря дополнению Shadow of the Erdtree, которое за первые три дня после релиза было продано тиражом 5 миллионов копий по всему миру.

Прогноз чистых продаж был пересмотрен в сторону увеличения на 9,9% по сравнению с предыдущим прогнозом и достиг 610 миллиардов иен. Ожидается, что операционная прибыль увеличится на 36%, достигнув 112 миллиардов иен.



Компания также пересмотрела свой годовой прогноз продаж, увеличив его до 1,15 триллиона иен, что на 70 миллиардов иен больше предыдущего прогноза, или на 6,5%.

Помимо Elden Ring: Shadow of the Erdtree, игра Gakuen Idolmaster также показывает отличные результаты с момента ее выхода в Японии 16 мая.