Bandai Namco прогнозирует большую прибыль, обусловленную Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Японская компания Bandai Namco переживает один из лучших моментов, в основном из-за огромного успеха Elden Ring, и он только усилился с выходом Shadow of the Erdtree.
Как было показано, Bandai Namco ожидает большого увеличения прибыли по всем направлениям благодаря длительному успеху Elden Ring, новой игры в серии Idolmaster, а также рынка хобби, развлечений и франшиз компании.
По всей видимости, значительная часть успеха была достигнута благодаря дополнению Shadow of the Erdtree, которое за первые три дня после релиза было продано тиражом 5 миллионов копий по всему миру.
Прогноз чистых продаж был пересмотрен в сторону увеличения на 9,9% по сравнению с предыдущим прогнозом и достиг 610 миллиардов иен. Ожидается, что операционная прибыль увеличится на 36%, достигнув 112 миллиардов иен.
Компания также пересмотрела свой годовой прогноз продаж, увеличив его до 1,15 триллиона иен, что на 70 миллиардов иен больше предыдущего прогноза, или на 6,5%.
Помимо Elden Ring: Shadow of the Erdtree, игра Gakuen Idolmaster также показывает отличные результаты с момента ее выхода в Японии 16 мая.
На бабадзакиче держатся
Выигрыш есть, можно поесть.
Да успех был понятен, так как очень многие ждали дополнение, но прикол в том, что дополнение оказалось намного хуже оригинала и самое печальное, что там АБСОЛЮТНО не научились на ошибках из главной игры. Всё самое худшее забрали из оригинала и всунули в длс. Я был конечно этим конкретно разочарован.
Это я к тому, что второе длс явно уже не будет таким успешным. Хотя, честно говоря, я пока писал это подумал о том, что даже несмотря на паршивое длс, оригинальная игра настолько понравилась, что очевидно дам им второй шанс и точно буду играть во второе длс, при условии что оно будет, что сомнительно. Мда...получается, в моём коменте не было смысла...мда..
Поржал
Базу выдал.
В чем заключаются ошибки основной игры?
P.S. Про второе длс посмеялся, спасибо)
детский сад, вам сколько лет, по писанине до 10-ти не больше.