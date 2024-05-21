Bandai Namco прогнозирует очень высокие продажи сюжетного дополнения для Elden Ring

В следующем месяце ожидается выход масштабного дополнения для Elden Ring. Спустя два года после релиза хардкорный экшен от FromSoftware получит расширение игровой карты, новые виды врагов, дополнительных боссов и продолжение основного сюжета. DLC еще на момент анонса стало самым ожидаемым событием среди поклонников игры, а его скорый релиз может значительно увеличить количество фанатов Elden Ring.
Дело в том, что издатель Bandai Namco провел первичную оценку потенциальных продаж Elden Ring - Shadow of the Erdtree и был удивлен полученными результатами. Как отмечают в компании, дополнение уже сейчас активно предзаказывают игроки оригинальной игры. Среди ранних покупателей также на удивление много новых пользователей, которые покупают комплект основной игры и DLC.
Эти данные позволяют Bandai Namco прогнозировать очень высокие продажи дополнения Shadow of the Erdtree, которое выйдет 21 июня. Издатель предполагает, что основной пик покупок придется на неделю до релиза и сохранится еще несколько недель. Во второй половине июля компания ожидает заметное снижение заинтересованности у игроков. Тем не менее руководство оптимистично настроено на дальнейшие продажи Elden Ring, которые останутся высокими до конца 2024 года.
с такой картинкой сверху можно на любую новость заходить (даже про квадрат Малевича), не то что покупать что-то..
С такой картинкой и надо продавать дополнения
Фемки их с дерь*ом сожрут тогда. Но нормальные люди были бы не против, фан сервис должен быть.
Значит будет большая скидка на ER
Точно сюжетного?)
Ну речь про сюжетное с точки зрения подобных игр от FS.
Точно Димка) за всё время не встречал честных разрабов которые бы сказали или написали правду о своих играх) лепят подобные картинки на расчёт что очередной болванчик поведётся и купит либо обновление либо игру) я бы их уважать стал за честность мол если уж игра получилась амно так скажи честно что она амно а не лепи подобные картинки,я не про элден ринг говорю я в целом и общем,а то зачастую бывает так что поведёшься на подобное представление и кто то станет богаче за твой счёт)) маркетинг рулит ули))
опять байт картинка рассчитанная на детей
Верно, иди рюкзак в школу собирай.