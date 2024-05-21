ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 165 оценок

Bandai Namco прогнозирует очень высокие продажи сюжетного дополнения для Elden Ring

Gutsz
Новости

В следующем месяце ожидается выход масштабного дополнения для Elden Ring. Спустя два года после релиза хардкорный экшен от FromSoftware получит расширение игровой карты, новые виды врагов, дополнительных боссов и продолжение основного сюжета. DLC еще на момент анонса стало самым ожидаемым событием среди поклонников игры, а его скорый релиз может значительно увеличить количество фанатов Elden Ring.

Дело в том, что издатель Bandai Namco провел первичную оценку потенциальных продаж Elden Ring - Shadow of the Erdtree и был удивлен полученными результатами. Как отмечают в компании, дополнение уже сейчас активно предзаказывают игроки оригинальной игры. Среди ранних покупателей также на удивление много новых пользователей, которые покупают комплект основной игры и DLC.

Эти данные позволяют Bandai Namco прогнозировать очень высокие продажи дополнения Shadow of the Erdtree, которое выйдет 21 июня. Издатель предполагает, что основной пик покупок придется на неделю до релиза и сохранится еще несколько недель. Во второй половине июля компания ожидает заметное снижение заинтересованности у игроков. Тем не менее руководство оптимистично настроено на дальнейшие продажи Elden Ring, которые останутся высокими до конца 2024 года.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Димка2010

с такой картинкой сверху можно на любую новость заходить (даже про квадрат Малевича), не то что покупать что-то..

4
Talendor3

С такой картинкой и надо продавать дополнения

4
Rograx

Фемки их с дерь*ом сожрут тогда. Но нормальные люди были бы не против, фан сервис должен быть.

0
Whiskey_40Vol

Значит будет большая скидка на ER

0
Алексей Хвесько

Точно сюжетного?)

0
Kenn1y

Ну речь про сюжетное с точки зрения подобных игр от FS.

0
Dmitriy Rusty

Точно Димка) за всё время не встречал честных разрабов которые бы сказали или написали правду о своих играх) лепят подобные картинки на расчёт что очередной болванчик поведётся и купит либо обновление либо игру) я бы их уважать стал за честность мол если уж игра получилась амно так скажи честно что она амно а не лепи подобные картинки,я не про элден ринг говорю я в целом и общем,а то зачастую бывает так что поведёшься на подобное представление и кто то станет богаче за твой счёт)) маркетинг рулит ули))

-2
J Jonah Jameson

опять байт картинка рассчитанная на детей

-5
SEV DRAKE

Верно, иди рюкзак в школу собирай.

1