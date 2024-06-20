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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 384 оценки

Bandai Namco сделала специальный бланк для работодателя, чтобы сотрудник мог взять отпуск и пройти Shadow of the Erdtree

AceTheKing
Новости

Издательство Bandai Namco создало специальный шуточный бланк заявления на отпуск во время выхода дополнения Shadow of the Erdtree к игре Elden Ring.

"Погасшие, разве ваши учителя, наставники и надсмотрщики не увидели света Микеллы? Возможно вам стоит использовать эту записку, чтобы убедить их в важности вашего задания в Царстве Теней." - написала Bandai Namco

Не данный момент неизвестно удалось ли уже кому-то из работников получить по нему отпуск.

Действие Shadow of the Erdtree разворачивается в землях Теней, где игроку предстоит исследовать новые тайны. Главным антагонистом дополнения является Мессмер Колосажатель, сын королевы Марики. Однако целью игроков будет следование по стопам Микеллы Неомраченного, брата Малении. Предстоит выяснить, чем именно он занимался в этих землях.

Выход дополнения Shadow of the Erdtree состоится уже завтра на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GMNPSH

чет слишком мало загадочности на этом куске бумаги, не по-дарксоулсовски всё это. Хотя, если спрятать записку в кабинете начальника, то ладно

3
ckott4

это просто сырой pdf файл с запиской, чтобы увидеть полное описание, нужно положить её в инвентарь и там уже читать

0
Сергей Понащенко ckott4

Ну сначала её найти конечно же надо, в этом инвентаре)

0
nikvik jm

Врата Балдура оказывается были только первой ласточкой-с бланком в отпуск.

0
Сергей Понащенко

Этот погасший уже был в отпуске месяц назад. Изучал земли запретного Запада и до сих пор изучает, но, похоже, придётся сделать паузу)

0
AchingGarrison

Маркетинг полным ходом.

0
perryxz perryxz

Ну типа "бланк" для работодателя перед релизом было забавно в балдуре, потом еще в какой то игре за ним аналог делали, но в который раз уже это повторять уже выглядит нелепо

0