Bandai Namco сделала специальный бланк для работодателя, чтобы сотрудник мог взять отпуск и пройти Shadow of the Erdtree

Издательство Bandai Namco создало специальный шуточный бланк заявления на отпуск во время выхода дополнения Shadow of the Erdtree к игре Elden Ring.
"Погасшие, разве ваши учителя, наставники и надсмотрщики не увидели света Микеллы? Возможно вам стоит использовать эту записку, чтобы убедить их в важности вашего задания в Царстве Теней." - написала Bandai Namco
Не данный момент неизвестно удалось ли уже кому-то из работников получить по нему отпуск.
Действие Shadow of the Erdtree разворачивается в землях Теней, где игроку предстоит исследовать новые тайны. Главным антагонистом дополнения является Мессмер Колосажатель, сын королевы Марики. Однако целью игроков будет следование по стопам Микеллы Неомраченного, брата Малении. Предстоит выяснить, чем именно он занимался в этих землях.
Выход дополнения Shadow of the Erdtree состоится уже завтра на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.
чет слишком мало загадочности на этом куске бумаги, не по-дарксоулсовски всё это. Хотя, если спрятать записку в кабинете начальника, то ладно
это просто сырой pdf файл с запиской, чтобы увидеть полное описание, нужно положить её в инвентарь и там уже читать
Ну сначала её найти конечно же надо, в этом инвентаре)
Врата Балдура оказывается были только первой ласточкой-с бланком в отпуск.
Этот погасший уже был в отпуске месяц назад. Изучал земли запретного Запада и до сих пор изучает, но, похоже, придётся сделать паузу)
Маркетинг полным ходом.
Ну типа "бланк" для работодателя перед релизом было забавно в балдуре, потом еще в какой то игре за ним аналог делали, но в который раз уже это повторять уже выглядит нелепо