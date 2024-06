Bandai Namco сделала специальный бланк для работодателя, чтобы сотрудник мог взять отпуск и пройти Shadow of the Erdtree

Издательство Bandai Namco создало специальный шуточный бланк заявления на отпуск во время выхода дополнения Shadow of the Erdtree к игре Elden Ring.

"Погасшие, разве ваши учителя, наставники и надсмотрщики не увидели света Микеллы? Возможно вам стоит использовать эту записку, чтобы убедить их в важности вашего задания в Царстве Теней." - написала Bandai Namco

Не данный момент неизвестно удалось ли уже кому-то из работников получить по нему отпуск.

Действие Shadow of the Erdtree разворачивается в землях Теней, где игроку предстоит исследовать новые тайны. Главным антагонистом дополнения является Мессмер Колосажатель, сын королевы Марики. Однако целью игроков будет следование по стопам Микеллы Неомраченного, брата Малении. Предстоит выяснить, чем именно он занимался в этих землях.

Выход дополнения Shadow of the Erdtree состоится уже завтра на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.