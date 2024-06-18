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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 351 оценка

Bandai Namco вспомнили один из самых первых мемов по Elden Ring, который теперь признан игроками каноном мира

Gutsz
Новости

Elden Ring прославилась в игровом сообществе не только благодаря хардкорному игровому процессу. Многие геймеры любят эту игру за богатый внутриигровой мир и мемы, которые порой возникают самыми неожиданными образом. Один из первых по-настоящему популярных мемов по игре был связан с автомобилем Honda Accord, и в честь предстоящего релиза сюжетного дополнения в Bandai Namco решили сделать его официальным каноном Elden Ring.

Мем с Honda Accord появился в сообществе игроков Elden Ring из-за фразы Мелины, которую она произносит при первой встрече с игроком. В оригинальной английской версии Мелина говорит: "I offer you an accord". Это созвучно с когда-то популярной рекламой автомобиля Honda Accord. Игроки создали множество артов с Мелиной в машине и даже выпустили мод, который добавляет авто прямо в игру.

Со временем про эту шутку многие стали забывать, но Bandai Namco напомнили о ней весьма неожиданным образом. Издатель опубликовал фотосессию с Мелиной и настоящей Honda Accord. Для пользователей это означает только одно — мем теперь является частью официального канона Elden Ring и был признан разработчиками.

Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится на ПК и консолях уже 21 июня. До тех пор разработчики призывают игроков быть осторожными и предупреждают о возможных спойлерах в сети.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MAdach

Впервые слышу если честно

9
Сергей Понащенко

Ну этож для америкосов мем.

0
wianewa Сергей Понащенко

Но постят это чушь сюда, где в принципе даже не слышали о таком.

1
AndralStormborn wianewa

Специально постят, чтоб приобщить вас к цивилизации, а то вы в своих диких деревнях вообще мало о чем слышали, зато чсв заоблачное и думаете что лучше всех все знаете.

-1
-zotik-

Друг когда то хотел аккорд в этом кузове)

1
Спектр Зис

Бладборнкарт был теперь нужен Элденкарт.

0