Bandai Namco вспомнили один из самых первых мемов по Elden Ring, который теперь признан игроками каноном мира

Elden Ring прославилась в игровом сообществе не только благодаря хардкорному игровому процессу. Многие геймеры любят эту игру за богатый внутриигровой мир и мемы, которые порой возникают самыми неожиданными образом. Один из первых по-настоящему популярных мемов по игре был связан с автомобилем Honda Accord, и в честь предстоящего релиза сюжетного дополнения в Bandai Namco решили сделать его официальным каноном Elden Ring.

Мем с Honda Accord появился в сообществе игроков Elden Ring из-за фразы Мелины, которую она произносит при первой встрече с игроком. В оригинальной английской версии Мелина говорит: "I offer you an accord". Это созвучно с когда-то популярной рекламой автомобиля Honda Accord. Игроки создали множество артов с Мелиной в машине и даже выпустили мод, который добавляет авто прямо в игру.

Со временем про эту шутку многие стали забывать, но Bandai Namco напомнили о ней весьма неожиданным образом. Издатель опубликовал фотосессию с Мелиной и настоящей Honda Accord. Для пользователей это означает только одно — мем теперь является частью официального канона Elden Ring и был признан разработчиками.

Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится на ПК и консолях уже 21 июня. До тех пор разработчики призывают игроков быть осторожными и предупреждают о возможных спойлерах в сети.