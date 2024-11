Bandai Namco выпустила саундтрек к Elden Ring: Shadow of the Erdtree на всех основных цифровых музыкальных платформах

Bandai Namco Game Music, звуковой лейбл, запущенный Bandai Namco Entertainment Inc., сообщил о выпуске оригинального саундтрека Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Слушайте 36 треков и верните себе воспоминания о своих приключениях в Царстве Теней на каналах Bandai Namco Game Music.

Shadow of the Erdtree — это получивший признание критиков DLC к Elden Ring, мрачной фэнтезийной экшен-RPG, известной своим эпическим игровым процессом и волнующей музыкой, которая была продана тиражом более 25 миллионов копий по всему миру с момента ее запуска в 2022 году.

Лейбл Bandai Namco Game Music был создан, чтобы делиться радостью музыки из видеоигр со всем миром, уделяя особое внимание музыке из игр. Релизы фокусируются на фоновой музыке из оригинальных ИС Bandai Namco, таких как PAC-MAN, TEKKEN, Taiko no Tatsujin, ACE COMBAT и серии Tales of, а также на игровых и сервисных коллаборациях с другими компаниями Bandai Namco Group и компаниями-партнерами, начиная с Elden Ring.