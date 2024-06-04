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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 244 оценки

Call of Duty и Elden Ring в тройке лидеров свежего чарта продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 мая по 4 июня. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Steam Deck продолжает доминировать в чартах, удерживая первое место уже вторую неделю подряд. Elden Ring вовсю готовится к запуску сюжетного дополнения и занимает третье место.

Анонс новой части, скидка и старт нового сезона позволил Call of Duty пробраться на второе место. Свежая выживалка в раннем доступе Soulmask, которая пользуется сейчас большой популярностью, смогла занять 4 место.

Благодаря скидкам в топ-10 вернулись Red Dead Redemption 2 и Monster Hunter: World. Бывший эксклюзив PlayStation, Ghost of Tsushima, покинула тройку лидеров, но все еще держится в десятке самых успешных игр прошлой недели Steam. Тем временем Senua’s Saga: Hellblade 2 не смогла войти топ-100 лидеров продаж.

  1. Steam Deck
  2. Call of Duty
  3. Elden Ring
  4. Soulmask
  5. Call of Duty: Modern Warfare 3 - BlackCell
  6. Rust
  7. Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
  8. Red Dead Redemption 2
  9. F1 24
  10. Monster Hunter: World
4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

No

0
Темный-Властелин

жду кроссовер этих двух игр

0
Пользователь ВКонтакте

такое и спиратить не грех, я про элду. кста, дата какая там? 21? // Данила Мудров

-4
Лидер_Мур

раст имба, уже 10 лет в топах

колда тоже не теряет актуальность, хотя сетевые режимы там не затягивают на долго, а вот сюжетные компашки по кайфу😃

-5