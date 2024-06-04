Call of Duty и Elden Ring в тройке лидеров свежего чарта продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 28 мая по 4 июня. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Steam Deck продолжает доминировать в чартах, удерживая первое место уже вторую неделю подряд. Elden Ring вовсю готовится к запуску сюжетного дополнения и занимает третье место.
Анонс новой части, скидка и старт нового сезона позволил Call of Duty пробраться на второе место. Свежая выживалка в раннем доступе Soulmask, которая пользуется сейчас большой популярностью, смогла занять 4 место.
Благодаря скидкам в топ-10 вернулись Red Dead Redemption 2 и Monster Hunter: World. Бывший эксклюзив PlayStation, Ghost of Tsushima, покинула тройку лидеров, но все еще держится в десятке самых успешных игр прошлой недели Steam. Тем временем Senua’s Saga: Hellblade 2 не смогла войти топ-100 лидеров продаж.
- Steam Deck
- Call of Duty
- Elden Ring
- Soulmask
- Call of Duty: Modern Warfare 3 - BlackCell
- Rust
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
- Red Dead Redemption 2
- F1 24
- Monster Hunter: World
No
жду кроссовер этих двух игр
такое и спиратить не грех, я про элду. кста, дата какая там? 21? // Данила Мудров
раст имба, уже 10 лет в топах
колда тоже не теряет актуальность, хотя сетевые режимы там не затягивают на долго, а вот сюжетные компашки по кайфу😃