CD Projekt RED поздравила FromSoftware с выходом дополнения Shadow of the Erdtree

Разработчик Ведьмака 3 поздравил разработчика Elden Ring после того, как дополнение Shadow of the Erdtree обогнало Blood and Wine и стало самым высокооценённым дополнением. На момент публикации этой статьи у Shadow of the Erdtree был рейтинг Metascore 95, тогда как у дополнения к Ведьмаку 3 Blood and Wine в настоящее время рейтинг Metascore составляет 92.

В твите CD Projekt поздравила FromSoftware с выпуском Shadow of the Erdtree и даже указала на свой собственный персонал, готовящийся к его выпуску сегодня, 21 июня.

«В течение последних восьми лет The Witcher 3: Blood and Wine имел честь быть самым высокооценённым дополнением для ролевой игры», — сказала CD Projekt, — «но сейчас эту корону носит @ELDENRING. Поздравляем всю команду @fromsoftware_pr с их выдающейся работой!»

Твит о подготовке сотрудников CD Projekt к выпуску Shadow of the Erdtree, конечно же, связан с требованиями, которые необходимо выполнить для доступа к дополнению в базовой игре — игроки должны заранее выполнить несколько действий, включая победу над необязательным боссом.