CD Projekt RED поздравила FromSoftware с выходом дополнения Shadow of the Erdtree

Разработчик Ведьмака 3 поздравил разработчика Elden Ring после того, как дополнение Shadow of the Erdtree обогнало Blood and Wine и стало самым высокооценённым дополнением. На момент публикации этой статьи у Shadow of the Erdtree был рейтинг Metascore 95, тогда как у дополнения к Ведьмаку 3 Blood and Wine в настоящее время рейтинг Metascore составляет 92.
В твите CD Projekt поздравила FromSoftware с выпуском Shadow of the Erdtree и даже указала на свой собственный персонал, готовящийся к его выпуску сегодня, 21 июня.
«В течение последних восьми лет The Witcher 3: Blood and Wine имел честь быть самым высокооценённым дополнением для ролевой игры», — сказала CD Projekt, — «но сейчас эту корону носит @ELDENRING. Поздравляем всю команду @fromsoftware_pr с их выдающейся работой!»
Твит о подготовке сотрудников CD Projekt к выпуску Shadow of the Erdtree, конечно же, связан с требованиями, которые необходимо выполнить для доступа к дополнению в базовой игре — игроки должны заранее выполнить несколько действий, включая победу над необязательным боссом.
Я без негатива, но такое ощущение, что CD Projekt слишком много времени стала уделять поздравлениям и прочим PR-кампаниям, вместо разработки игр, а я напомню, что в следующем году Ведьмаку 3 исполняется 10 лет, а про следующую игру и ремейк первой части даже не слышно :(
А про то, что они выпустили Киберпанк и поддерживали его долгое время мы забыли, да?
Ну молодцы конечно, но неужели у них нет людей, которые занимаются другими проектами, вместо того, чтобы постоянно напоминать про себя поздравлениями и прочими акциями, такими темпами следующая часть Ведьмака выйдет к 2030 году.
Ну конечно же вся команда разработки занимается именно поздравлениями и никто не работает) Это ведь не делает 2.5 менеджера... Всё будет, игры в целом делаются сейчас долго и дорого.
Я уже вижу как вся команда встаёт из-за компьютеров и пишет поздравление,а потом бухает в ближайшем кабаке и трахается между собой или пускает одну програмершу по кругу.
Чушь не несите,есть разработчики,а есть менеджеры и одно другому не мешает.
И кстати не торопите их,с киберпанком уже поторопили,получили не то,что хотели.Писать игру не простое дело - это вам не просто оплатить игру через визу и пистеть как нужно работать. // Влад Винчестер
игра уже качается с торрента/ и читы скачал тоже/ я готов не страдать
Так это не интересно, зачем играть в сложные игры с читами?
чтоб не были сложными очевидно же
Мда, сразу видно казуала xD
Поиграл немного, что могу сказать? Оху*нно! Во первых это визуал дополнение выглядит очень сочно и красиво! Локаций очень много пошел вперёд огромное поле с кучей призрачных надгробий, пошел вправо там тебе лес с кучей волков а за ним неожиданно встречается огромный огненный голем, проблем с красотой у длс нету вообще! Про сложность? Что могу сказать, жопу рвут только так даже обычные волки очень опасны, а новые боссы? Среди рескинов выдел только дракона и то он сильно изменен и ему добавлено очень много атак, а так все боссы и враги практически новые! Про данжы, скажу так если раньше было много теста и мало мяса, то сейчас наоборот. Данжы стали просто огромные и практически все не похожи один на одного, есть даже одно подземелье где есть несколько входов ведущие в разные части подземелья. И как я уже говорил новых врагов стало больше, есть конечно похожие но и они усилены в разы. И конечно добавлено очень много классного необычного оружия и брони, так очень много разных мест для исследования. (ДЛС я ещё не прошел но уже вижу очень много крутых изменений, и даже при том что у меня 229 уровень, жопу тут рвут нормально даже простые волки заставили меня орать! Я советую купить это длс всем кто поиграл в оригинал, и ещё не идите туда сразу это длс ни разу не простое и туда нужно идти прокаченым)
ну чё, много кто смог открыть dlc?:)
Немного помучился с Могом, потом вспомнил что есть Тихея+10, и посмотрел как она его выносит) Зашел на новые локи и немного растерялся, всё вокруг такое интересное и невиданное.