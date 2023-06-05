Датамайнер Elden Ring раскопал альтернативных персонажей ранней игры в переименованном Замогилье ©

Новое видео датамайнера Sekiro Dubi посвящено остаткам файлов в Elden Ring, в котором демонстрируется раннее видение Замогилья (Limgrave) которое тогда называлось Tenebrae. В нем знакомые персонажи, такие как Нефели и Блейдд, заменены на новичков или персонажей, взятых из других частей игры. Основное внимание в этом видео уделяется Гильберту, гибриду Юры и охотника на ведьм Джеррена из готовой игры.



Исследования Sekiro Dubi в файлах Elden Ring показали скелетные остатки квестовой линии Гильберта, которая, по его мнению, была вырезана до сетевого тестирования Elden Ring в конце 2021 года. Гильберт имеет оружие Охотника на ведьм Джеррена и набор эксцентричных доспехов, но его голосовые реплики записаны актером Юры, и по сценарию он должен был тусоваться в локации Юры из готовой игры.



Гильберт должен был стать слугой "Бога мести" и вместе с вами сразиться с Рыцарем Горнила Ордовисом, боссом в готовой игре, которого в этой сборке можно было найти там, где в релизной версии вы сражаетесь с Дарривилом и Блейддом. В финальной версии игры Вайк является захватчиком в середине игры, боссом к концу игры, но на каком-то этапе разработки у него была полноценная квестовая линия NPC. Гильберт также мог напасть на вас как захватчик, если вы убьете членов трио странствующих торговцев, стремясь отомстить за сородичей.



Следуя за Гильбертом, Sekiro Dubi затрагивает различные пути изменения Замогилья в процессе развития, при этом его первоначальное (и необъяснимое) название Tenebrae. В реальном мире Tenebrae или Тёмная утреня - у католиков религиозная служба, предшествующая пасхальному воскресенью. Sekiro Dubi также демонстрирует, как Лачуга на Грозовом холме когда-то функционировала в качестве второстепенного центра для знакомых NPC, таких как Родерика, но также радикально изменил положение, таких как Хью.



Квест Гильберта, похоже, планировалось расширить за пределы Замогилья - он поделился тем, что его двойник Джеррен привязан к генералу Радану, и упомянул в вырезанном диалоге охоту на Малению. Пока неясно, сохранились ли какие-либо остатки этих более поздних этапов в файлах игры. Интересно наблюдать за тем, как FromSoft перетасовывает и перетекстурирует своих NPC, даже выбрасывая их совсем, причем на достаточно поздней стадии, с записанными голосами как в случае с Гильбертом. Также насколько сюрреалистично видеть, как эти знакомые персонажи ведут себя столь непривычным образом.