Датамайнер обнаружил вырезанную катсцену в Elden Ring, раскрывающую важную деталь лора

Недавно в файлах проекта была обнаружена важная катсцена, скрытая до финального релиза. Датамайнер Лэнс Макдональд, известный по созданию неофициального патча на 60 кадров в секунду для Bloodborne, смог восстановить этот фрагмент и сопровождающие его реплики. Найденный контент демонстрирует значимый момент в истории Междуземья: посадку Святого Древа Микеллой. Восстановленная версия, вероятно, выглядит не совсем так, как задумывала студия FromSoftware, поскольку работа над ней не была завершена.

Восстановленная сцена разворачивается в альтернативной версии арены босса Малении, расположенной у основания древа, где Микелла находился в вечном сне до похищения Могом. Макдональд показал, что в файлах игры существует модель саженца Святого Древа. В самой катсцене Микелла сажает его, после чего дерево прорастает и начинает выделять субстанцию, похожую на кровь. Согласно данным Макдональда, этот ролик должен был воспроизводиться после получения левой части медальона Дектуса и отдыха у места благодати. В финальной версии игры Великий подъемник Дектуса переносит игрока из Озерной Лиурнии на плато Альтус, а для доступа к Святому Древу через Освященное снежное поле требуется подъемник Рольда. Это может указывать на то, что изначально локация задумывалась как обязательная для прохождения или имела более тесную связь с плато Альтус. Однако сам ролик не дает объяснений тому, как именно мир Elden Ring был перестроен в процессе разработки.

Святое Древо является важным ориентиром в Междуземье, задуманным как конкурент Древу Эрд и убежище для гонимых Золотым Порядком Марики. Файлы озвучки, сопровождающие ролик, содержат речь Микеллы. Он говорит о том, что Древо станет убежищем, где все живое сможет процветать под покровительством Малении. В контексте сюжета игры это чрезвычайно важное событие, однако оно было вырезано, вероятно, из-за изменения статуса локации на необязательную. Для прохождения игры посещать Святое Древо не требуется.

Идеальным моментом для возвращения этой сцены мог бы стать релиз Shadow of the Erdtree, дополнения, которое делает таинственного Неземного центральным персонажем. Тем не менее посещение Святого Древа не является условием даже для доступа к новому контенту, так как основной путь во дворец Могвинов лежит через Освященное снежное поле. Вырезанная сцена с Микеллой могла бы занять место где-то в начале дополнения, но все равно смотрелась бы оторванной от контекста без необходимости исследовать само Древо.