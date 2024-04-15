Датамайнер показал вырезанные локации из Elden Ring и рассказал о механике "катаклизмов"

В преддверии скорого релиза сюжетного расширения для Elden Ring, многие поклонники хардкорного ролевого экшена вернулись к игре в поисках нераскрытых секретов. Одним из таких стал датамайнер под ником sekirodubi. Он провел несколько месяцев за детальным изучением игровых файлов, в результате чего обнаружил массу неиспользованных активов. Среди его находок оказались альтернативные версии узнаваемых локаций и уникальная механика, которая напрямую влияла на открытый мир Elden Ring.

Энтузиаст в авторском ролике показал альтернативные версии некоторых обширных подземных зон игры. Похоже, что эти подземелья связаны с предыдущей версией Elden Ring, в которой было больше изменяющих карту мира "катаклизмов", подобных метеориту, который обрушивается на Замогилье в финале игры. В частности, ему удалось обнаружить несколько других версий локации "Низовье Глубокого Корня". В ролике можно увидеть черновой вариант этой области, а также дополнительный проход, который открывался бы игрокам за его прохождение. Как отмечает автор, именно через него игроки смогли бы попасть в Священное заснеженное поле.

Другая подземная зона, похоже, связана с вырезанной системой катаклизмов. В какой-то момент разработки Elden Ring FromSoftware планировала больше природных катаклизмов, изменяющих карту мира, вроде метеорита, который падает после победы над Раданом. Подобно тому, как метеорит открывает путь в Нокрон, эти катаклизмы должны были открыть и другие области. Эта область отображает место, где в финале игры располагается дворец Мога Повелителя Крови, прямо под Звездочетом Раданом и через пропасть от реки Сиофра. Зона представляет собой глубокое чашеобразное сооружение с извилистым ходом по бокам, ведущим на дно. Вполне возможно, что это продолжение кратера, выходящего на поверхность: неиспользованные данные о Катаклизме указывают на то, что в свое время такой кратер появился на обширной арене босса Радан Бич Звёзд. Самое дно выглядит достаточно большим, чтобы в нем можно было строить сооружения и проводить исследования, или же оно могло послужить еще одной большой ареной для босса.

Датамайнер предполагает, что локация могла быть связана с существующим боссом Астелем, который появляется в других игровых областях. Теоретически Астель мог быть метеоритом, образующим кратер Каэлид, и игроки могли бы спуститься вниз, чтобы сразиться с ним как с боссом на дне этой обширной локации. Кроме этого, это бы открывало прямой путь к замку, где их ждет Мог. Игрокам бы не приходилось использовать функцию телепорта, но похоже, разработчики от этой идеи отказались.