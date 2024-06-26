Digital Foundry протестировали производительность Elden Ring: Shadow of the Erdtree и остались недовольны

С выходом Elden Ring: Shadow of the Erdtree игра FromSoftware снова оказалась под прицелом Digital Foundry. Вердикт? С выходом расширения игра не сделала ни шага вперед или назад, что не является положительным результатом, учитывая, что проблемы с производительностью и оптимизацией двухлетней давности все еще присутствуют.

Фактически, технические энтузиасты говорят, что игра ведет себя так же, как два года назад после соответствующих корректирующих патчей. Это означает, что на консолях не существует единого графического режима для PS5 и Xbox Series X|S, обеспечивающего стабильную частоту кадров на уровне 60 кадров в секунду. Исключение составляет версия для PS4, воспроизводимая с обратной совместимостью на PS5, которая гарантирует стабильную частоту кадров с очевидным компромиссом в качестве изображения.

Даже режимы «Качество» и «Трассировка лучей» далеко не безупречны из-за отсутствия ограничения частоты кадров, которое блокирует его на уровне 30 кадров в секунду, и, следовательно, можно наблюдать колебания между 30–45 кадрами в секунду, а иногда даже ниже этого порога.

Даже на ПК ситуация не улучшилась ни на йоту. Максимальная частота кадров по-прежнему составляет 60 кадров в секунду, нет опций для сверхширокого режима, трассировка лучей оставляет желать лучшего и нет поддержки современных апскейлеров, таких как DLSS, FSR и XeSS, которые теперь являются обязательными в каждой ААА-игре.

Мало того, игра по-прежнему страдает от проблем с несогласованностью времени кадра из-за узкого места процессора, даже на таком мощном процессоре, как Ryzen 7 7800X3D. Digital Foundry также отметила более редкие, но более резкие падения частоты кадров — до 0 кадров в секунду.

«Принимая во внимание проблемы на консолях и ПК, стоит помнить, что Elden Ring принесла FromSoftware огромный финансовый успех, и кажется странным, что никакие деньги не были реинвестированы в улучшение технического качества игры на ПК или консолях в последние два года», — говорит Digital Foundry.



«Эта критика исходит из искреннего уважения к тому, чего FromSoftware достигла с серией Souls; немногие разработчики соответствуют требованиям этой студии, когда дело касается построения мира и 3D-боев. Но на каждой платформе мы видим, как разработчики игнорирует фундаментальные технические проблемы».