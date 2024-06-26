Digital Foundry протестировали производительность Elden Ring: Shadow of the Erdtree и остались недовольны

С выходом Elden Ring: Shadow of the Erdtree игра FromSoftware снова оказалась под прицелом Digital Foundry. Вердикт? С выходом расширения игра не сделала ни шага вперед или назад, что не является положительным результатом, учитывая, что проблемы с производительностью и оптимизацией двухлетней давности все еще присутствуют.
Фактически, технические энтузиасты говорят, что игра ведет себя так же, как два года назад после соответствующих корректирующих патчей. Это означает, что на консолях не существует единого графического режима для PS5 и Xbox Series X|S, обеспечивающего стабильную частоту кадров на уровне 60 кадров в секунду. Исключение составляет версия для PS4, воспроизводимая с обратной совместимостью на PS5, которая гарантирует стабильную частоту кадров с очевидным компромиссом в качестве изображения.
Даже режимы «Качество» и «Трассировка лучей» далеко не безупречны из-за отсутствия ограничения частоты кадров, которое блокирует его на уровне 30 кадров в секунду, и, следовательно, можно наблюдать колебания между 30–45 кадрами в секунду, а иногда даже ниже этого порога.
Даже на ПК ситуация не улучшилась ни на йоту. Максимальная частота кадров по-прежнему составляет 60 кадров в секунду, нет опций для сверхширокого режима, трассировка лучей оставляет желать лучшего и нет поддержки современных апскейлеров, таких как DLSS, FSR и XeSS, которые теперь являются обязательными в каждой ААА-игре.
Мало того, игра по-прежнему страдает от проблем с несогласованностью времени кадра из-за узкого места процессора, даже на таком мощном процессоре, как Ryzen 7 7800X3D. Digital Foundry также отметила более редкие, но более резкие падения частоты кадров — до 0 кадров в секунду.
«Принимая во внимание проблемы на консолях и ПК, стоит помнить, что Elden Ring принесла FromSoftware огромный финансовый успех, и кажется странным, что никакие деньги не были реинвестированы в улучшение технического качества игры на ПК или консолях в последние два года», — говорит Digital Foundry.
«Эта критика исходит из искреннего уважения к тому, чего FromSoftware достигла с серией Souls; немногие разработчики соответствуют требованиям этой студии, когда дело касается построения мира и 3D-боев. Но на каждой платформе мы видим, как разработчики игнорирует фундаментальные технические проблемы».
да ща попозжа апдейт выпустят, будет норм всё как и в стандартной. чё шумиху поднимать хз, каждая ааа игра на выходе страдает какими-то недоработками, пофиксят
Странно, оригинал работал гладко, че произошло не пойму
А мне не кажется странным, что древний кусок гувна, который они используют вместо движка, и выглядит как гувно, и агонизирует в три не хороших женских половых органа, когда на него натягивают современные свистоперделки. А переходить на абсолютно новый движок, дорого и долго. Да и зачем? Фанаты схавают. Не за графон любим.
А зачем ты удалил предыдущую новость, и по новой запостил тоже самое ?
Бало-дрочер.
Если кратко - фромы научились делать маленькие локи, а больше все ещё не научились.
Претензия может быть только одна - лок на 60 кадрах, это просто неприемлемо в современном мире, мы же не консолерабы какие то чтобы в 60 кадрах играть. Любая другая онлайн игра спокойно работает на любой частоте кадров, а эти криворуки до сих пор свой движок пофиксить не могут
очевидно что проблема в устаревшем движке, и это не единичный случай в игропроме..
На это есть одна важная причина, анимации боссов и мобов, зависят от частоты кадров, если они сделают выше 60 то каждый моб будет тебя одними анимациями вытрахивать
Издатели давно понимают лишь язык денег. Будет меньше денег будет меньше возможностей нанимать информационных проституток дабы те лапшу вешали про качественность продукта.
я не стал играть в эту игру, так как очень плохая графика
а много игр где лучше графика?