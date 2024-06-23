Digital Foundry раскритиковали Elden Ring: Shadow of the Erdtree за производительность на ПК

После больших похвал в адрес Elden Ring: Shadow of the Erdtree также начинает поступать критика, в том числе в отношении производительности на ПК, которая кажется не очень убедительной, что, похоже, подтверждает и журналист Digital Foundry.

Проблема также хорошо освещена в рейтингах Steam: как мы видели, многие из них в настоящее время являются отрицательными из-за предполагаемой чрезмерной сложности DLC для многих игроков, настолько, что эта новая часть игры становится несбалансированной даже по мнению нескольких довольно опытных пользователей основной игры.

Однако это не единственный элемент, находящийся в центре спора: на данный момент положительные оценки составляют лишь 62% от общего числа, что на данный момент является «средним», и значение явно идет вразрез с тенденцией высоких оценок критиков.

Еще одна особенность, которая подвергается резкой критике, — это текущая производительность на ПК, и она кажется гораздо менее субъективным элементом, чем предыдущая. Судя по многочисленным свидетельствам, похоже, что Elden Ring: Shadow of the Erdtree страдает от несколько непостоянной частоты кадров, несмотря на то, что ограничение установлено на уровне 60 кадров в секунду, с повсеместным заиканием.

Отсутствие поддержки сверхшироких экранов также является особенностью, которую критикуют, но в целом именно отсутствие плавности даже для тех, у кого конфигурации выше рекомендуемой, довольно проблематичны.

Этот вопрос, акже подтвердил Алекс Батталья, один из журналистов, которые являются частью Digital Foundry и специализируются в области ПК:

«Я уже вижу, как люди публикуют случайные вещи, такие как изменения привязки, настройки системы управления оборудованием и другие вещи. чтобы улучшить характеристики в Elden Ring: Shadow of the Erdtree», — написал Батталья. «Небольшое предупреждение: проблема не в вашем компьютере, проблема в FromSoftware, которая плохо справляется со своей задачей».