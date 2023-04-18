Elden Ring 25.02.2022
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Для Elden Ring выпустили хотфикс с исправлением различных ошибок

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Gutsz
Новости

В конце марта разработчики из студии FromSoftware порадовали игроков очередным патчем для Elden Ring. Обновление наконец-то добавляло в игре трассировку лучей и вносило множество геймплейных изменений, однако не прошла гладко. В апдейте были найдены критические ошибки, которые были устранены сегодняшним хотфиксом с новыми исправлениями для игры.

Хардкорная ролевая игра Elden Ring была обновлена до версии 1.09.1. Этот патч включает в себя исправления и корректировки игрового баланса.

Примечания к патчу 1.09.1 для Elden Ring:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой эффекты некоторых Навыков, Заклинаний, Предметов и Оружия, увеличивающих силу атаки, не применялись к Чарам.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой навык "Заразная ярость" из "Щита медузы" увеличивал силу атаки при снятии щита или переключении на другое оружие.
  • Уменьшен урон баланса от навыка "Порез проклятой крови" на Проклятом мече Морготта.

Согласно описанию патча, разработчики прислушались к сообществу игроков. Ранее многие пользователи оказались недовольны изменением в балансе, которое сделало Малению слишком слабой против игроков, использующих Проклятый меч Морготта. Теперь оружие должно меньше влиять на баланс босса, а значит битва будет сложнее.

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