Для Elden Ring выпустили хотфикс с исправлением различных ошибок

В конце марта разработчики из студии FromSoftware порадовали игроков очередным патчем для Elden Ring. Обновление наконец-то добавляло в игре трассировку лучей и вносило множество геймплейных изменений, однако не прошла гладко. В апдейте были найдены критические ошибки, которые были устранены сегодняшним хотфиксом с новыми исправлениями для игры.
Хардкорная ролевая игра Elden Ring была обновлена до версии 1.09.1. Этот патч включает в себя исправления и корректировки игрового баланса.
Примечания к патчу 1.09.1 для Elden Ring:
- Исправлена ошибка, из-за которой эффекты некоторых Навыков, Заклинаний, Предметов и Оружия, увеличивающих силу атаки, не применялись к Чарам.
- Исправлена ошибка, из-за которой навык "Заразная ярость" из "Щита медузы" увеличивал силу атаки при снятии щита или переключении на другое оружие.
- Уменьшен урон баланса от навыка "Порез проклятой крови" на Проклятом мече Морготта.
Согласно описанию патча, разработчики прислушались к сообществу игроков. Ранее многие пользователи оказались недовольны изменением в балансе, которое сделало Малению слишком слабой против игроков, использующих Проклятый меч Морготта. Теперь оружие должно меньше влиять на баланс босса, а значит битва будет сложнее.