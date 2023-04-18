Для Elden Ring выпустили хотфикс с исправлением различных ошибок ©

В конце марта разработчики из студии FromSoftware порадовали игроков очередным патчем для Elden Ring. Обновление наконец-то добавляло в игре трассировку лучей и вносило множество геймплейных изменений, однако не прошла гладко. В апдейте были найдены критические ошибки, которые были устранены сегодняшним хотфиксом с новыми исправлениями для игры.

Хардкорная ролевая игра Elden Ring была обновлена до версии 1.09.1. Этот патч включает в себя исправления и корректировки игрового баланса.

Примечания к патчу 1.09.1 для Elden Ring:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой эффекты некоторых Навыков, Заклинаний, Предметов и Оружия, увеличивающих силу атаки, не применялись к Чарам.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой навык "Заразная ярость" из "Щита медузы" увеличивал силу атаки при снятии щита или переключении на другое оружие.

Уменьшен урон баланса от навыка "Порез проклятой крови" на Проклятом мече Морготта.

Согласно описанию патча, разработчики прислушались к сообществу игроков. Ранее многие пользователи оказались недовольны изменением в балансе, которое сделало Малению слишком слабой против игроков, использующих Проклятый меч Морготта. Теперь оружие должно меньше влиять на баланс босса, а значит битва будет сложнее.