Для Elden Ring вышел бесплатный мод, добавляющий AMD FSR 3 Frame Generation

Прошло полтора года с тех пор, как PureDark выпустил свой мод Elden Ring NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. Платный мод позволил владельцам GeForce RTX 40 Series значительно повысить производительность в плохо оптимизированной игре, разработанной FromSoftware.
Однако всем остальным, у кого нет графического процессора RTX 40 Series, пока не повезло. Все меняется с недавно выпущенным бесплатным модом AMD FSR Frame Generation and Temporal Super Resolution (ERSS-FG) от пользователя Nexus Mods huutaiii.
Этот мод поддерживает AMD FSR 3 Super Resolution и генерацию кадров, NVIDIA DLSS Super Resolution и DLAA, и даже Intel XeSS. Моддер поделился несколькими предостережениями: это взаимоисключающе с его предыдущим модом ERSS2 (который не поддерживал генерацию кадров); функция генерации кадров несовместима с ReShade; и, что самое важное, вы не можете играть онлайн на официальных серверах с включенным этим модом.
Вот рекомендуемый метод установки этого мода Elden Ring AMD FSR 3:
- Извлеките содержимое прикрепленного файла в каталог ELDEN RING\Game\ (включая ERSS-FG.dll, dxgi.dll и папку ERSS2; файл ERSSReShadeStub.addon можно удалить).
- Отключите Easy Anti-Cheat, либо указав cmd /c start eldenring.exe & rem %command% в параметрах запуска в Steam, либо используя какой-либо другой инструмент.
- Для пользователей Steam Deck (Linux): cmd=(%command%); cmd[-1]="eldenring.exe"; WINEDLLOVERRIDES="dinput8=n,b;dxgi=n,b" "${cmd[@]}"
- Установите разрешение в меню графики игры на целевое разрешение (т. е. разрешение вашего монитора)
- Откройте оверлей конфигурации мода с помощью клавиши Home, установите метод генерации кадров на AMD FSR, затем перезапустите и установите параметр Super Sampling на выбранную вами технологию масштабирования