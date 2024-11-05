Для Elden Ring вышел бесплатный мод, добавляющий AMD FSR 3 Frame Generation

Прошло полтора года с тех пор, как PureDark выпустил свой мод Elden Ring NVIDIA DLSS 3 Frame Generation. Платный мод позволил владельцам GeForce RTX 40 Series значительно повысить производительность в плохо оптимизированной игре, разработанной FromSoftware.

Однако всем остальным, у кого нет графического процессора RTX 40 Series, пока не повезло. Все меняется с недавно выпущенным бесплатным модом AMD FSR Frame Generation and Temporal Super Resolution (ERSS-FG) от пользователя Nexus Mods huutaiii.

Этот мод поддерживает AMD FSR 3 Super Resolution и генерацию кадров, NVIDIA DLSS Super Resolution и DLAA, и даже Intel XeSS. Моддер поделился несколькими предостережениями: это взаимоисключающе с его предыдущим модом ERSS2 (который не поддерживал генерацию кадров); функция генерации кадров несовместима с ReShade; и, что самое важное, вы не можете играть онлайн на официальных серверах с включенным этим модом.

Вот рекомендуемый метод установки этого мода Elden Ring AMD FSR 3: