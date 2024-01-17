Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring может выйти в течение двух месяцев

Расширение Elden Ring: Shadow of the Erdtree может выйти в течение следующих нескольких месяцев, судя по графику выпуска расширений DLC для старых игр FromSoftware.
Как заметил пользователь X/Twitter @LostBlue, расширение для одной из самых популярных игр создателя серии Souls, скорее всего, будет выпущено в течение двух месяцев. Оба DLC-расширения Dark Souls III были добавлены в серверную часть Steam примерно за два месяца до релиза, установив образец, которому можно было бы следовать и для Elden Ring.
В настоящее время о расширении Elden Ring: Shadow of the Erdtree известно очень мало, поскольку FromSoftware мало что о нем рассказывала с момента анонса. Согласно некоторым просочившимся слайдам, запуск расширения должен совпасть с юбилеем игры, а второе расширение также может быть выпущено в следующем году. Разработка, по словам членов команды разработчиков, идет гладко.
Elden Ring доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.
Может выйти- а может и не выйти) вода водянистая, пост ни о чем
Ты чего? баллы не пахнут, тут большая часть новостей из серии - Может выйти......
Тут модерации абсолютно пофиг
подождем хоть пол года, главное чтоб оно было интересным
Давай Миядзаки, поднатужься... Мы уже хотим побыстрее опробовать DLC
Что они там долго делают ? Сюжета нет, все ассеты готовы, бери копируй и все, с нуля ничего делать не нужно
Ничто не мешает быть какому-то паку для Стим дек, раз они сделали целый патч для обновления античита под него.